Харатьян, Боярский, Орбакайте появились в трейлере продолжения «Гардемаринов»

Опубликованы первые трейлеры продолжения цикла о гардемаринах от режиссера Светланы Дружининой — фильмов « Гардемарины 1787. Мир » и « Гардемарины 1787. Война ». Они станут четвертым и пятым фильмами серии, соответственно. Оператором картин выступает супруг Дружининой Анатолий Мукасей .

По сюжету, действие происходит в 1787 году во время периода русско-турецкой войны — гардемарины и их повзрослевшие дети, Шурка и Александра, должны разрубить узел международного заговора вокруг России, недавно закрепившей за собой Крым по условиям Кючук-Кайнарджийского мирного договора с Османской империей.