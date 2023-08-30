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30 августа 2023, новость

Харатьян, Боярский, Орбакайте появились в трейлере продолжения «Гардемаринов»

Вышли первые трейлеры сразу двух фильмов-продолжений знаменитой саги Дружининой

Опубликованы первые трейлеры продолжения цикла о гардемаринах от режиссера Светланы Дружининой — фильмов «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война». Они станут четвертым и пятым фильмами серии, соответственно. Оператором картин выступает супруг Дружининой Анатолий Мукасей

К своим знаменитым ролям вернулись Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Михаил Боярский, Кристина Орбакайте, Всеволод Шиловский.

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По сюжету, действие происходит в 1787 году во время периода русско-турецкой войны — гардемарины и их повзрослевшие дети, Шурка и Александра, должны разрубить узел международного заговора вокруг России, недавно закрепившей за собой Крым по условиям Кючук-Кайнарджийского мирного договора с Османской империей.

«Гардемарины 1787. Мир» выйдут в широкий прокат 5 октября, а заключительная часть эпопеи «Война» — следом в ноябре.

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