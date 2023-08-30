Киану Ривз готов сняться в пятой части «Джона Уика»

«Да, мы с Киану поговорили. Если вы спросите его прямо сейчас: "Ты бы снялся в фильме "Джон Уик 5"?", то он ответит: "Черт возьми, да!". Но потом он скажет о том, что у нас пока нет идей, вот и все. Мы немного займемся другими делами, но если бы я ехал в машине или гулял с собакой и меня осенила идея, то через 30 секунд я бы уже разговаривал с Киану по телефону», — заверил Стахелски.