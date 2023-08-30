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30 августа 2023, новость

Киану Ривз готов сняться в пятой части «Джона Уика»

В сентябре франшиза «Джон Уик» пополнится мини-сериалом «Континенталь»

Режиссер фильмов о Джоне Уике Чад Стахелски в рамках подкаста Happy Sad Confused заявил, что актер Киану Ривз согласился бы сыграть в пятой части боевика.

«Да, мы с Киану поговорили. Если вы спросите его прямо сейчас: "Ты бы снялся в фильме "Джон Уик 5"?", то он ответит: "Черт возьми, да!". Но потом он скажет о том, что у нас пока нет идей, вот и все. Мы немного займемся другими делами, но если бы я ехал в машине или гулял с собакой и меня осенила идея, то через 30 секунд я бы уже разговаривал с Киану по телефону», — заверил Стахелски.

Бокс-офис ленты «Джон Уик 4», которая стала самой успешной частью франшизы, превышает $425,3 млн. Суммарные кассовые сборы экшен-франшизы с Киану Ривзом в главной роли преодолели отметку $1 млрд.

В сентябре 2023 года франшиза «Джон Уик» пополнится мини-сериалом «Континенталь», действие которого развернется в Нью-Йорке 70-х. В 2024 году должен состояться релиз полнометражного спин-оффа «Балерина» с Аной де Армас в главной роли.

Ранее режиссер Оливер Стоун назвал фильм «Джон Уик 4» отвратительным.

7.2
Джон Уик 4
2023/США18+триллербоевиккриминал
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