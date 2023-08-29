Жена Ивлева сообщила, что тоже станет ведущей

Константин Ивлев и Валерия Куденкова

Валерия Куденкова, супруга шеф-повара и ведущего популярных кулинарных шоу «На ножах» и «Адский шеф» Константина Ивлева, сообщила подписчикам, что скоро сама дебютирует в качестве телеведущей.

«Совсем скоро вы увидите меня в качестве ведущей программы на одном из ваших любимых каналов. Предстану перед вами в новом амплуа», — сообщила она.

Валерия также пообещала в скором времени поделиться другими приятными и значимыми событиями своей жизни.