Жена Ивлева сообщила, что тоже станет ведущей

Валерия Куденкова, супруга шеф-повара и ведущего популярных кулинарных шоу «На ножах» и «Адский шеф» Константина Ивлева, сообщила подписчикам, что скоро сама дебютирует в качестве телеведущей.
«Совсем скоро вы увидите меня в качестве ведущей программы на одном из ваших любимых каналов. Предстану перед вами в новом амплуа», — сообщила она.
Валерия также пообещала в скором времени поделиться другими приятными и значимыми событиями своей жизни.
Напомним, Куденкова вышла замуж за Константина Ивлева в 2021 году. Известно, что пара познакомилась на рынке. Спустя год у супругов родилась дочь Ника.