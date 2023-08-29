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29 августа 2023, новость

Жена Ивлева сообщила, что тоже станет ведущей

Супруга известного шеф-повара намекнула на новую передачу со своим участием
Константин Ивлев и Валерия Куденкова

Валерия Куденкова, супруга шеф-повара и ведущего популярных кулинарных шоу «На ножах» и «Адский шеф» Константина Ивлева, сообщила подписчикам, что скоро сама дебютирует в качестве телеведущей.

«Совсем скоро вы увидите меня в качестве ведущей программы на одном из ваших любимых каналов. Предстану перед вами в новом амплуа», — сообщила она.

Валерия также пообещала в скором времени поделиться другими приятными и значимыми событиями своей жизни.

Напомним, Куденкова вышла замуж за Константина Ивлева в 2021 году. Известно, что пара познакомилась на рынке. Спустя год у супругов родилась дочь Ника. 

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