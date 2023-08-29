Актер Владимир Конкин рассказал, как живет после смерти дочери

Владимир Конкин | Источник: PersonaStars

Владимир Конкин рассказал о своей жизни после смерти дочери Софии. Девушка трагически погибла в бассейне столичного фитнес-клуба в 2020 году.

В одном из недавних интервью 72-летний исполнитель роли Владимира Шарапова в советском сериале «Место встречи изменить нельзя» рассказал, что больше не работает в театре и уже давно не снимается в кино. Конкин отметил, что, тем не менее, старается не унывать.

«В этом мне помогает сочинительство. Пишу днями и ночами. У меня восемь изданных книг, сейчас пишу новую. Книги мне заменили и кино, и театр, и даже путешествия», — рассказал заслуженный артист РФ изданию Prozvezd.