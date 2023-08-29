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29 августа 2023, новость

Анатолия Белого обвинили в срыве гастролей «Ленкома» в Израиле

По словам Марка Варшавера, артист возглавил травлю театра
Анатолий Белый | Источник: Legion-Media.ru

Труппа театра «Ленком» планировала выступить на сцене театра «Габим» в Израиле, но актер-эмигрант Анатолий Белый назвал это кощунством, после чего продюсеру тура стали поступать угрозы, пишет mk.ru.

«Билеты начали продаваться, и довольно активно. Как вдруг узнаем, что идет травля "Ленкома", во главе которой бывший артист МХАТа Белый. Идут угрозы театру, в адрес артистов Олеси Железняк и Андрея Леонова, имеющих свою позицию в вопросах по СВО. За это им предлагают мстить и не пускать в страну», — заявил директор театра Марк Варшавер.

По его словам, он не может рисковать жизнями сотни человек, которые должны отправиться на гастроли, поэтому Варшавер решил перенести даты поездки. При этом, отметил собеседник издания, в посольстве ему посоветовали игнорировать угрозы, а продюсер гастролей пообещал дополнительную охрану.

«Ну казалось бы — уехал ты, парень, и уехал. Зачеркнул всю жизнь и сначала начал. Зачем же жить и питаться страной, которую ты так презираешь или ненавидишь даже? Или твои профессиональные дела так плохи и больше не кормят, или просто нет достоинства. Или никогда не было», — возмутился Варшавер.

«Ленком» должен был в октябре показать в Израиле спектакль «Поминальная молитва» по мотивам произведения «Тевье-молочник» писателя Шолом-Алейхема. Однако после анонса в интернете был объявлен сбор подписей с призывом отменить показ спектакля из-за того, что некоторые его артисты поддерживают СВО. 

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