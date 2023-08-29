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29 августа 2023, новость

Талызина ответила сыну Ширвиндта на его слова о «полоумных старушках»

88-летняя актриса напомнила о своих заслугах после обидных высказываний Михаила Ширвиндта
Валентина Талызина | Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Валентина Талызина в разговоре с ИА «Регнум» ответила сыну Александра Ширвиндта Михаилу Ширвиндту, который отнес ее к «полоумным старушкам» после резонансного интервью актрисы Вячеславу Манучарову.

«Можете ему передать, что полоумная старуха играет в театре Моссовета 65 лет. Как его дедушка или отец. Эта полоумная старуха сейчас играет главную роль в спектакле Островского "Волки и овцы". Главную роль. И на спектакль невозможно достать билеты. У нас каждый спектакль — полный биток. Вот полоумная старуха. Как она устроилась!» — возмутилась 88-летняя Талызина.

Накануне Михаил Ширвиндт раскритиковал блогера и журналиста Вячеслава Манучарова за интервью с «полоумными старушками». К числу таких знаменитостей, пришедших в интернет-шоу к ведущему, он отнес Валентину Талызину, которая заявила о фейковом отчестве Аллы Пугачевой, актрису Татьяну Васильеву, что «поливает грязью всех своих коллег», а также «несчастную Ангелину Вовк», которая намеревалась отправиться в горячие точки СВО с Хрюшей и Степашкой из шоу «Спокойной ночи, малыши».

Ранее Валентина Талызина заявила, что не считает Лию Ахеджакову актрисой.

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