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28 августа 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

56-летняя Литвинова опубликовала редкое откровенное фото

Актриса подчеркнула, что жанр таких снимков для нее нетипичен

Рената Литвинова опубликовала в соцсетях фото, на котором позирует в одном нижнем белье. 

«Мой “редкий жанр” — подойди к зеркалу и оцени свое отражение, еще не выпив, — кто ты и как тебе та, что вглядывается в тебя?» — подписала снимок 56-летняя актриса.

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Подписчики, удивившиеся нетипичной для звезды откровенной съемке, отметили, что у Литвиновой идеальная фигура. Также многие поинтересовались, как актрисе удается держать себя в форме.

В одном из интервью Рената Литвинова признавалась, что возраст женщины выдают не морщины, а лишний вес, поэтому она сидит на строгой диете и не позволяет себе срываться даже в праздники. Кроме того, актриса активно занимается спортом.

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