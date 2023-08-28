56-летняя Литвинова опубликовала редкое откровенное фото

Рената Литвинова опубликовала в соцсетях фото, на котором позирует в одном нижнем белье.

«Мой “редкий жанр” — подойди к зеркалу и оцени свое отражение, еще не выпив, — кто ты и как тебе та, что вглядывается в тебя?» — подписала снимок 56-летняя актриса.

<div id="vk_post_-48064554_28967"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_28967", -48064554, 28967, 'wS1xI_arj-yLW1_bDWjEgmT25CE'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Подписчики, удивившиеся нетипичной для звезды откровенной съемке, отметили, что у Литвиновой идеальная фигура. Также многие поинтересовались, как актрисе удается держать себя в форме.