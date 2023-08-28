56-летняя Литвинова опубликовала редкое откровенное фото

Рената Литвинова опубликовала в соцсетях фото, на котором позирует в одном нижнем белье.
«Мой “редкий жанр” — подойди к зеркалу и оцени свое отражение, еще не выпив, — кто ты и как тебе та, что вглядывается в тебя?» — подписала снимок 56-летняя актриса.
Подписчики, удивившиеся нетипичной для звезды откровенной съемке, отметили, что у Литвиновой идеальная фигура. Также многие поинтересовались, как актрисе удается держать себя в форме.
В одном из интервью Рената Литвинова признавалась, что возраст женщины выдают не морщины, а лишний вес, поэтому она сидит на строгой диете и не позволяет себе срываться даже в праздники. Кроме того, актриса активно занимается спортом.