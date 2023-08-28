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28 августа 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Стриженова показала фото новорожденных внуков

Старшая дочь актрисы и телеведущей родила двоих сыновей
Екатерина Стриженова с внуками, фото: соцсети

Екатерина Стриженова поделилась с поклонниками радостной новостью — она вновь стала бабушкой. Старшая дочь 55-летней телеведущей родила двойню. Совместные снимки с малышами показала как Анастасия, так и ее звездная мама.

«Если бы я умела сочинять музыку, то родила бы симфонию… Сразу два маленьких человека пожаловали в нашу семью. В моем роду такого примера никогда не было. Будем познавать новые грани жизни. Настя, доченька любимая, мне никогда не догнать тебя!» — подписала кадры Екатерина Стриженова.

Анастасия Стриженова уже десять лет счастлива в браке с финансистом Петром Грищенко, с которым живет в США. В 2018 году у пары родился первенец — сын Петр.

Ранее Екатерина Стриженова выдала замуж младшую дочь Александру.

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