Дарья Мельникова все-так появится в новых «Папиных дочках»

Дарья Мельникова на съемках ситкома «Папины дочки. Новые»

«Все это время мы так или иначе поддерживали связь. Для меня эта история — одно яркое большое воспоминание, непосредственно проходящее через весь мой пубертатный период. Тогда у нас сложился действительно дружный коллектив. Были задор, оригинальный сценарий — все сошлось. Надеюсь, в новом сезоне будет так же», — прокомментировала Мельникова.

В новом проекте героиня Мельниковой — Женя Васнецова — продолжит линию азартной спортсменки, которая не может устоять перед новыми рекордами и достижениями. Однако один из таких «подвигов» станет причиной проблем со здоровьем, и персонаж Мельниковой отправится в больницу.

Дарья Мельникова на съемках продолжения «Папиных дочек»

В предстоящих сериях Веник (Филипп Бледный) окажется на месте Сергея Васнецова (Андрей Леонов) из оригинального шоу — его и детей бросит жена Даша (Анастасия Сиваева), поэтому молодому отцу придется самостоятельно воспитывать девочек. Трейлер начинается с момента, в котором мать покидает семейный чат, а старшая дочь Соня описывает происходящее фразой: «Похоже, это проклятье семьи Васнецовых».

«Папины дочки. Новые» выйдут на СТС 18 сентября.