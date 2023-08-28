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28 августа 2023, новость

Дарья Мельникова все-так появится в новых «Папиных дочках»

Актриса, которая ранее отрицала участие в проекте, сыграет повзрослевшую Женю Васнецову
Дарья Мельникова на съемках ситкома «Папины дочки. Новые»

Актриса Дарья Мельникова все-таки сыграет в продолжении культового ситкома «Папины дочки», несмотря на слухи об ее отсутствии в проекте

«Все это время мы так или иначе поддерживали связь. Для меня эта история — одно яркое большое воспоминание, непосредственно проходящее через весь мой пубертатный период. Тогда у нас сложился действительно дружный коллектив. Были задор, оригинальный сценарий — все сошлось. Надеюсь, в новом сезоне будет так же», — прокомментировала Мельникова.

В новом проекте героиня Мельниковой — Женя Васнецова — продолжит линию азартной спортсменки, которая не может устоять перед новыми рекордами и достижениями. Однако один из таких «подвигов» станет причиной проблем со здоровьем, и персонаж Мельниковой отправится в больницу.

Дарья Мельникова на съемках продолжения «Папиных дочек»

В предстоящих сериях Веник (Филипп Бледный) окажется на месте Сергея Васнецова (Андрей Леонов) из оригинального шоу — его и детей бросит жена Даша (Анастасия Сиваева), поэтому молодому отцу придется самостоятельно воспитывать девочек. Трейлер начинается с момента, в котором мать покидает семейный чат, а старшая дочь Соня описывает происходящее фразой: «Похоже, это проклятье семьи Васнецовых».

«Папины дочки. Новые» выйдут на СТС 18 сентября.

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