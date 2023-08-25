Бочкарева рассказала, считает ли себя заложницей образа Даши Букиной

Наталья Бочкарева | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Наталья Бочкарева в интервью «СтарХиту» призналась, что не считает себя заложником образа Даши Букиной из сериала «Счастливы вместе».

«С каждым годом каждый раз что-то новое в моей жизни происходит в плане карьеры. Сейчас я, например, пробую ставить спектакль как режиссер театральный. Поэтому я отношусь к этому легко, и у меня нет ничего против Даши Букиной. Я не устала от этого образа, он мне не надоел», — посмеялась Бочкарева.