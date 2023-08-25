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25 августа 2023, новость

Бочкарева рассказала, считает ли себя заложницей образа Даши Букиной

Звезда сериала «Счастливы вместе» рассказала, как на ее карьеру повлияла роль в популярном ситкоме
Наталья Бочкарева | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Наталья Бочкарева в интервью «СтарХиту» призналась, что не считает себя заложником образа Даши Букиной из сериала «Счастливы вместе».

«С каждым годом каждый раз что-то новое в моей жизни происходит в плане карьеры. Сейчас я, например, пробую ставить спектакль как режиссер театральный. Поэтому я отношусь к этому легко, и у меня нет ничего против Даши Букиной. Я не устала от этого образа, он мне не надоел», — посмеялась Бочкарева.

Она добавила, что не считает себя заложницей амплуа, так как уже снялась в тех проектах, в которых всегда хотела. Бочкарева также пошутила, что ей приходилось втягивать живот ради съемок в сиквеле «Счастливы вместе» во время беременности третьим ребенком.

Ранее сообщалось, что ситком «Счастливы вместе» будет перезапущен. Новый сериал будет называться «Букины». К своим ролям, помимо Бочкаревой, вернутся Виктор ЛогиновДарья Сагалова и Александр Якин. Производством проекта займется кинокомпания братьев Андреасян.

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