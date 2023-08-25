Бочкарева рассказала, считает ли себя заложницей образа Даши Букиной

Актриса Наталья Бочкарева в интервью «СтарХиту» призналась, что не считает себя заложником образа Даши Букиной из сериала «Счастливы вместе».
«С каждым годом каждый раз что-то новое в моей жизни происходит в плане карьеры. Сейчас я, например, пробую ставить спектакль как режиссер театральный. Поэтому я отношусь к этому легко, и у меня нет ничего против Даши Букиной. Я не устала от этого образа, он мне не надоел», — посмеялась Бочкарева.
Она добавила, что не считает себя заложницей амплуа, так как уже снялась в тех проектах, в которых всегда хотела. Бочкарева также пошутила, что ей приходилось втягивать живот ради съемок в сиквеле «Счастливы вместе» во время беременности третьим ребенком.
Ранее сообщалось, что ситком «Счастливы вместе» будет перезапущен. Новый сериал будет называться «Букины». К своим ролям, помимо Бочкаревой, вернутся Виктор Логинов, Дарья Сагалова и Александр Якин. Производством проекта займется кинокомпания братьев Андреасян.