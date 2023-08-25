Блогер Даня Милохин попал в тюрьму в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал Super со ссылкой на видео, распространенное в других каналах.
В видео тиктокер благодарит друзей, которые собрали деньги, чтобы освободить его под залог.
Как сообщает в своем Telegram-канале издание «СтарХит», причиной для задержания блогера стала езда без ремня безопасности.
Дане Милохину 21 год. В октябре 2020 года российский Forbes поместил Милохина на 6-е место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.
Ранее Милохин объяснил, почему не хочет возвращаться в Россию. По словам блогера, он считает слишком простым для себя решением возвращение в Москву.
Тем не менее, в августе тиктокер признавался, что хотел бы вновь поучаствовать в шоу «Ледниковый период», которое он покинул в самый разгар сезона.