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25 августа 2023, новость

Даня Милохин попал в тюрьму в Дубае

Как сообщается, тиктокера задержали за то, что он был не пристегнут

Блогер Даня Милохин попал в тюрьму в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал Super со ссылкой на видео, распространенное в других каналах.

В видео тиктокер благодарит друзей, которые собрали деньги, чтобы освободить его под залог.

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Как сообщает в своем Telegram-канале издание «СтарХит», причиной для задержания блогера стала езда без ремня безопасности.

Дане Милохину 21 год. В октябре 2020 года российский Forbes поместил Милохина на 6-е место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.

Ранее Милохин объяснил, почему не хочет возвращаться в Россию. По словам блогера, он считает слишком простым для себя решением возвращение в Москву.

Тем не менее, в августе тиктокер признавался, что хотел бы вновь поучаствовать в шоу «Ледниковый период», которое он покинул в самый разгар сезона.

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