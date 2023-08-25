Блогер Даня Милохин попал в тюрьму в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал Super со ссылкой на видео, распространенное в других каналах.

В видео тиктокер благодарит друзей, которые собрали деньги, чтобы освободить его под залог.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239706&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщает в своем Telegram-канале издание «СтарХит», причиной для задержания блогера стала езда без ремня безопасности.

Дане Милохину 21 год. В октябре 2020 года российский Forbes поместил Милохина на 6-е место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.