Движение только вверх: главные достижения российского кино

История кино в России началась раньше, чем вы думаете. Еще в 1896 году зрители увидели «синематограф братьев Люмьер» в Санкт-Петербурге — всего через полгода после парижской премьеры. Это был первый публичный кинопоказ в стране! А спустя несколько лет — в 1908 году — вышел и первый российский художественный фильм «Стенька Разин» («Понизовая вольница»). Он длился 8 минут и завершался драматичным бросанием героини в воду. Именно с этого момента пошел отсчет истории кинематографа в нашей стране. Целых 116 лет, прошедших с тех пор, мы уместили в одном коротком и очень познавательном ролике.