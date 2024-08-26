Движение только вверх: главные достижения российского кино

Немного истории
История кино в России началась раньше, чем вы думаете. Еще в 1896 году зрители увидели «синематограф братьев Люмьер» в Санкт-Петербурге — всего через полгода после парижской премьеры. Это был первый публичный кинопоказ в стране! А спустя несколько лет — в 1908 году — вышел и первый российский художественный фильм «Стенька Разин» («Понизовая вольница»). Он длился 8 минут и завершался драматичным бросанием героини в воду. Именно с этого момента пошел отсчет истории кинематографа в нашей стране. Целых 116 лет, прошедших с тех пор, мы уместили в одном коротком и очень познавательном ролике.
Кассовые рекорды: от «Ночного дозора» до «Чебурашки»
Если в девяностые годы в России наблюдалось стремительное падение спроса на отечественный кинематограф, то уже в начале нулевых в российской киноиндустрии наметились тенденции активного роста. Появляется все больше крупнобюджетных фильмов, исторических и военных драм, криминальных комедий, которые становятся настоящими народными хитами, — от «ДМБ» и «Бумера» до «Звезды» и «В августе 44-го».
Вышедшие спустя год «Турецкий гамбит» Джаника Файзиева и «9 рота» Федора Бондарчука заработали 519 и 673 млн руб. соответственно и подтвердили пробудившийся интерес зрителей к отечественным кинолентам, во многом обусловленный и возросшим качеством рекламного продвижения фильмов.
Первый миллиард
В 2007 году Бекмамбетов продолжил покорять вершины кинопроката – ремейк любимой советской классики «Ирония судьбы. Продолжение» первым преодолел отметку в миллиард и стал самым кассовым фильмом десятилетия, собрав 1,23 млрд руб. В 2013-м режиссер побьет собственный рекорд с помощью «Елок 3» (1,24 млрд руб.), однако в том же году новогоднюю комедию обойдет военный блокбастер Бондарчука «Сталинград» (1,67 млрд руб.), он же – первый российский фильм, снятый в формате IMAX.
В 2010-х список самых кассовых российских фильмов будет ежегодно пополняться 4-6 наименованиями, а в 2017-м это количество резко возрастет до 11. Спортивная биографическая лента Антона Мегердичева «Движение вверх» первой преодолеет отметку в 3 миллиарда – планку, выше которой, казалось, подняться невозможно.
«Чебурашка» бьет «Холопа»
Однако уже спустя пару лет Климу Шипенко удастся точно попасть в настроение аудитории и снять не военное, не историческое и даже не новогоднее кино, которое установит новый рекорд: народная комедия «Холоп» в 2020-м соберет 3,2 млрд руб. и будет оставаться самым успешным российским фильмом на протяжении трех лет. А спустя два года его обгонит собственный сиквел – «Холоп 2» все того же Шипенко преодолеет отметку в 3,5 миллиардов кассовых сборов.
2023 же год войдет в историю российского кино с абсолютным и беспрецедентным рекордом «Чебурашки».
Международное признание: от Венеции до «Оскара»
В XXI веке Россия вплывает в мировой киноконтекст на «Русском ковчеге» Александра Сокурова. Первый в истории полнометражный игровой фильм, снятый одним кадром, имеет огромный успех в американском прокате, среди своих любимых фильмов его упоминают Стивен Спилберг и Алехандро Гонсалес Иньярриту. В 2003-м громко заявляет о себе новосибирский режиссер Андрей Звягинцев – после победы на Венецианском фестивале своего дебютного «Возвращения» кинематографист становится постоянным участником и лауреатом главных международных смотров, а также двукратным номинантом на «Оскар» (за «Левиафан» и «Нелюбовь»).
В разные годы награды домой увозят Алексей Федорченко, Валерия Гай Германика, Анна Меликян, Андрей Кончаловский, Оксана Бычкова, Юрий Быков. Три года подряд Россия представлена на «Оскаре» — в 2007-м Никита Михалков получает свою вторую номинацию за ленту «12», в 2008-м и 2009-м в шорт-листе голливудской премии — короткометражные работы мультипликаторов Александра Петрова (в прошлом уже оскаровского лауреата) и Константина Бронзита.
В 2011-м Александр Сокуров побеждает на Венецианском кинофестивале с «Фаустом», а спустя несколько лет мировое признание приходит к ученикам его легендарной режиссерской мастерской в Нальчике. Кантемир Балагов получает призы Каннского фестиваля за «Тесноту» (2017) и «Дылду» (2019), драма Киры Коваленко «Разжимая кулаки» становится первой российской картиной, победившей в престижной каннской программе «Особый взгляд», в 2021 году.
2021-й вообще оказывается триумфальным для российского кино. В Локарно призов удостаиваются сразу три российские картины – «Герда» Натальи Кудряшовой, «Медея» Александра Зельдовича, «Иван Денисович» Глеба Панфилова; в Венеции побеждает док Екатерины Селенкиной «Обходные пути»; российско-финское «Купе номер 6» награждается гран-при в Каннах, там же участвуют «Петровы в гриппе» Серебренникова, а «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова побеждает на Международном кинофестивале в Филадельфии. В трех последних картинах играет Юра Борисов – один из самых талантливых и востребованных актеров своего поколения.
Несмотря на напряженную политическую обстановку в мире, российское кино продолжают отмечать за рубежом: в 2022-м Елизавета Янковская («Ника») удостаивается специального упоминания жюри американского кинофестиваля South by Southwest, а «Иван Денисович» с ее отцом в главной роли Филиппом Янковским побеждает на фестивале в Палермо; в 2023-м жюри Шанхайского кинофестиваля признает лучшим короткометражным фильмом картину Андрея Кречетова «Дом, в котором мы жили».
В 2024 году лучшим игровым фильмом на международном итальянском кинофестивале Lucania Film Festival стала «Ласточка» — дебют выпускницы ВГИКа Малики Мухамеджан. «Чуму» Дмитрия Давыдова члены жюри отметили специальным упоминанием с формулировкой «За точную кинематографию». Также якутская драма получила приз ФИПРЕССИ на кинофестивале goEast в Висбадене.
Кинофестиваль в Локарно наградил «Серебряным леопардом» короткометражку Леонида Федорова «Гимн чуме». А каннская публика рукоплескала российским актерам — фильм Шона Бэйкера «Анора» с участием Марка Эйдельштейна, Юры Борисова, Дарьи Екамасовой и Алексея Серебрякова завоевал «Золотую пальмовую ветвь».
Новое поколение актеров и режиссеров
В последние годы на нас буквально хлынул поток молодых актерских лиц и новых режиссерских имен — да с такой скоростью, что зрители едва успевают их запоминать.
Буквально недавно с экранов не сходили Александр Петров и Павел Прилучный, сегодня список главных лиц российского кино уже возглавляют Иван Янковский, Никита Ефремов и Юра Борисов. Но и им на пятки активно наступают еще более молодые, но не менее яркие и талантливые.
«Перевал Дятлова» открыл нам Марию Мацель, «Чики» — Алену Михайлову и Ирину Горбачеву, «Пингвины моей мамы» и «Снегирь» — Макара Хлебникова, «Кентавр» — Анастасию Талызину. Невозможно не упомянуть и Марка Эйдельштейна — «русский Тимоти Шаламе» прославился ролями в сериалах («Монастырь»), в камерном кино («Страна Саша») и громких экранизациях («Сто лет тому вперед»), а на весь мир прогремел, появившись в «Аноре».
И это мы еще не заговорили о Глебе Калюжном, Никите Кологривом, Миле Ершовой, Стасе Милославской, Григории Вернике, а также об актерах, выстреливших благодаря нашумевшему сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Среди них есть уже готовые звезды: Рузиль Минекаев, Елизавета Базыкина, Лев Зулькарнаев, Анна Пересильд, Слава Копейкин.
Чаще стали проявляться и режиссеры-дебютанты: Ладо Кватания с «Казнью», Филипп Юрьев с «Китобоем», Егор Абраменко со «Спутником». В копилке 34-летнего режиссера Егора Баранова — франшиза «Гоголь», сериал «Фарца», фильм и сериал «Аванпост». 34-летний Александр Домогаров-мл. поставил зрительский хит про собаку Пальму (на подходе вторая часть), а Петр Тодоровский-мл. — пронзительного «Здорового человека». Для 33-летнего Олега Трофима спортивная мелодрама «Лед» в 2017 году стала мегауспешным дебютом, а теперь он снимает фильмы про Майора Грома.
Ярких проектов — множество: Байбулат Батулла поставил теплое кино «Бери да помни», Любовь Мульменко — пронзительную сказку «Фрау», Антон Коломеец подарил великолепную роль Елене Яковлевой в драме «Свет», а проект «Кибердеревня» Сергея Васильева вырос в отдельную вселенную. Благодаря сценарному таланту Паулины Андреевой появились сериалы «Псих» и «Актрисы». Кстати, о сериалах...
Бум сериалов и онлайн-платформ
Вместо телемыла
За последний десяток лет сериалы не только покорили медиапространство, но и поменяли свой статус. Теперь это не второстепенный кинопродукт с приставкой теле-, а фактически «новое кино», предлагающее подчас больше креатива и несравнимо больше возможностей выбора. В прошлом остается формат бесконечного телемыла, ему на смену приходят уникальные, захватывающие, остроумные и детально проработанные истории.
Одновременно с этим к этичному обращению с контентом зрителя постепенно приучают российские онлайн-кинотеатры. Подписки на платформы (без навязчивой рекламы, с удобным интерфейсом и большим объемом легального контента) стали для многих частью ежемесячных расходов, что сказалось и на выручке видеосервисов: за последние пять лет она только росла, а в 2023 году, по данным Telecom Daily, общий заработок отечественных стримингов составил 80,9 млрд рублей.
Сериалы теснят полнометражное кино
К таким проектам присматриваются и западные стриминги: так, нашу «Эпидемию» Netflix приобрел за рекордные на тот момент 1,5 миллиона долларов. При этом постапокалиптическая фантастика в 59 странах попала в топ-10 самых просматриваемых шоу 2020 года.
Сегодня платформы активно теснят телевидение: часть оригинального контента, произведенного ими совместно с крупными каналами, выходит сперва онлайн и только потом транслируется по ТВ. Стирается грань и между кинематографистами и создателями контента для малых экранов: по примеру Финчера, Скорсезе, Соррентино именитые отечественные режиссеры (а с ними и знаменитые артисты) пробуют себя в многосерийном формате. Константин Богомолов ставит провокационных «Содержанок» с Дарьей Мороз, Вадим Перельман — «Измены» с Еленой Лядовой, Юрий Быков снимает мрачный «Метод», а Федор Бондарчук — «Психа» и «Актрис».
Борис Хлебников выпускает пронзительную «Обычную женщину» с Анной Михалковой, Валерия Гай Германика — два сезона «Обоюдного согласия» со Светланой Ивановой и Глафирой Тархановой, Анна Меликян — «Нежность» с Викторией Исаковой и Константином Хабенским, Николай Хомерики — «Чистых», Борис Акопов — «На автомате».
Кроме того, многим возрастным и народно любимым артистам сериалы открывают возможность для нового витка карьеры: Ирина Розанова, Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Юрий Кузнецов, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш появляются в самых громких проектах, которые впоследствии становятся настоящими хитами: от «Эпидемии» и «Мира! Дружба! Жвачки!» до «Предпоследней инстанции» и «Вампиров средней полосы».
Возрождение жанрового кино
В исследовании Кино Mail.ru об отношении зрителей к современному российскому кинематографу участники отметили появление в нем разнообразия жанров как одно из главных его достижений. Сегодня действительно можно говорить о расцвете жанрового кино. На новый виток вышли зрелищные спортивные драмы («Легенда №17», «Движение вверх», «Тренер», «Стрельцов») и военные фильмы («Сталинград», «Битва за Севастополь», «1941. Крылья над Берлином», «Т-34»). К своим любимым комедиям зрители причисляют теперь не только классические советские, но и новые российские: от новогодних «Елок» и народного «Горько!» Жоры Крыжовникова до «Полицейского с Рублевки», «Непослушников» и рвущих кассу «Холопов».
Нельзя не сказать про новое русское фэнтези (франшиза «Майор Гром», «Этерна», «Мастер и Маргарита») и масштабные исторические проекты («Викинг», «Сердце пармы»), фантастику и напряженные фильмы-катастрофы («Сто лет тому вперед», «Притяжение», «Мира», «Огонь»).
Отдельного упоминания стоит новое семейное кино: от почти камерных «Призрака» и «Хорошего мальчика» до по-настоящему зрелищных сказок-блокбастеров: здесь не только суперуспешная франшиза «Последний богатырь», которая в скором времени пополнится спин-оффом и отдельным сериалом, но и «По щучьему велению», «Серебряные коньки», «Конек-Горбунок», «Баба Яга спасает мир», «Летучий корабль» и, конечно, «Чебурашка». Нельзя не вспомнить и любимую россиянами долгоиграющую анимационную франшизу «Три богатыря», которая ежегодно пополняется новыми частями.
Феномен якутского кино
Расцвет кинематографа в Якутии пришелся на середину 2000-х — уже тогда жанровые малобюджетные картины на языке саха, снятые энтузиастами на коленке, обгоняли в местном прокате голливудскую продукцию. За пределами региона о якутском кино широко заговорили в 2010-х. Ленты, произведенные студией «Сахафильм» и другими, стали все чаще замечать не только в России, но и за рубежом — так, драму Дмитрия Давыдова «Костер на ветру» приветствовали на кинофестивалях в Южной Корее, Новой Зеландии, Австралии и Канаде.
В 2018-м о «новой волне якутского кино» продолжили говорить в связи с победой «Царь-птицы» Эдуарда Новикова на ММКФ. Рассказ о жителях глухой якутской тайги, в доме которых поселился орел, — яркий пример той самобытности авторского якутского кино, из которой и складывается его феномен.
Простые и в то же время душевные истории, пронизанные то светом зимнего солнца, то, наоборот, темными потусторонними силами, обладают магнетическим воздействием: от завораживающих и леденящих драм («Пугало» Дмитрия Давыдова, «Нуучча» Владимира Мункуева, «Айта» Степана Бурнашева), лирических лент с терапевтическим эффектом («Надо мною солнце не садится» и «Не хороните меня без Ивана» Любови Борисовой) до фольклорных хорроров («Мой убийца», «Иччи» Костаса Марсаана) и номинированной на «Оскар» в 2023 году душераздирающей документальной ленты «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых.
Выход в космос
Пожалуй, самым амбициозным проектом российского кино за последние годы, а то и за всю его новейшую историю, стал «Вызов» — первый в мире фильм, снятый профессиональными кинематографистами на космической орбите. Отобранной среди множества претенденток актрисе Юлии Пересильд и режиссеру Климу Шипенко предстояло всего за несколько месяцев подготовиться к полету на Международную космическую станцию. Спустя полгода учебы, тренировок в скафандрах и испытаний на центрифуге и в барокамере, в октябре 2021 года с космодрома Байконур режиссер и актриса в составе экипажа корабля «Союз МС-19» отправились в космос.
Коллегами Юлии Пересильд по кадру стали актеры-дебютанты – космонавты-испытатели, герои РФ Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Петр Дубров. По сюжету, талантливый торакальный хирург Евгения Беляева должна провести сложнейшую операцию на сердце в условиях невесомости и с минимумом медицинского оборудования, чтобы спасти жизнь космонавту.
Еще на этапе подготовки фильм сопровождали споры. Оправдано ли тратить деньги на полет в космос, если технологии позволяют нарисовать не менее убедительную картинку? Стоит ли ради эксперимента жертвовать полетами профессиональных космонавтов и рисковать жизнью непрофессиональных? И получилось бы само кино, если бы не вся эта затея с космосом? После премьеры фильма в апреле 2023 года каждый зритель смог сам ответить себе на эти вопросы. Может быть, действительно стоило слетать в космос, чтобы лишний раз показать всем историю о ценности человеческой жизни? Одно несомненно точно – потрясение от осознания того, что такое вообще стало возможным.
Российское кино – что дальше?
Дальше — больше! Первая половина 2024-го уже отметилась грандиозными экранизациями и переосмыслениями любимых сказок — впечатляющая фантастическая драма «Мастер и Маргарита» и яркий мюзикл «Бременские музыканты» оказались в десятке самых успешных российских релизов в истории. В ближайшем будущем тренд на возвращение к прошлому продолжится — готовятся к выходу масштабная экранизация «Волшебника Изумрудного города» со Светланой Ходченковой в роли Бастинды, фэнтези «Огниво» по сказке Ханса Кристиана Андерсена, «Домовенок Кузя» и «Простоквашино» от Сарика Андреасяна, а Федор Бондарчук и Александр Петров предстанут в образах Карабаса Барабаса и кота Базилио в «Буратино».
Новый фильм из серии богатырских блокбастеров расскажет историю Финиста, Никита Ефремов перевоплотится в коварного Соловья-Разбойника в «Стальном сердце», Милош Бикович распутает шпионскую головоломку в атмосферном истерне «Красный шелк», а Юра Борисов сыграет Александра Пушкина в мюзикле «Пророк».
Над текстом работали: Катя Комаровская, Рита Железнякова