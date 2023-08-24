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24 августа 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

56-летняя Сальма Хайек показала стройную фигуру в купальнике

Коллега актрисы Шэрон Стоун назвала ее «горячей»

Сальма Хайек поделилась новым фото, на котором она запечатлена в черном слитном купальнике с глубоким декольте, подчеркивающим ее аппетитные формы и стройную фигуру.

«Кто любит кофе?» — поинтересовалась 56-летняя актриса у поклонников.

Они, в свою очередь, снова решили признаться Хайек в любви и отметили, что она роскошно выглядит. В стороне не остались и коллеги актрисы. «Ты — горячая чашка Явы», — оставила комментарий Шэрон Стоун.

Напомним, свои самые яркие роли голливудская дива Сальма Хайек исполнила в таких проектах, как «Фрида», «Бандитки», «Отчаянный» и многие другие.

Ранее актриса показала трогательное фото с подругами, актрисами Пенелопой Крус и Зои Салдана.

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Сальма Хайек
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