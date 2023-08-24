Кристина Бабушкина вернулась к работе после инцидента с наркотиками

Актриса Кристина Бабушкина опубликовала в соцсетях фотографии со съемок впервые после инцидента с наркотическими веществами.

На фотографиях артистка изображена в гримерке. На первом снимке Бабушкина еще в процессе подготовки к работе в кадре, а на втором — уже в образе.

«По имени и отчеству, пожалуйста», — подписала она, пошутив над своим деловым костюмом и очками.

<div id="vk_post_-48064554_28932"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_28932", -48064554, 28932, '8PfsrhnQVcsxuqzpaIDFpbkzp60'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

16 июня автомобиль, в котором находились Бабушкина с супругом, задержали, при осмотре машины сотрудники правоохранительных органов обнаружили сверток с наркотическим средством массой 0,53 г. В момент задержания Гацунаев пытался съесть наркотики и укусил сотрудника ДПС за палец.

Кристина Бабушкина проходит как свидетель по делу о хранении наркотиков ее мужа Андрея Гацунаева. Артистку допрашивали представители Следственного комитета.