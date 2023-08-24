Кристина Бабушкина вернулась к работе после инцидента с наркотиками

Актриса Кристина Бабушкина опубликовала в соцсетях фотографии со съемок впервые после инцидента с наркотическими веществами.
На фотографиях артистка изображена в гримерке. На первом снимке Бабушкина еще в процессе подготовки к работе в кадре, а на втором — уже в образе.
«По имени и отчеству, пожалуйста», — подписала она, пошутив над своим деловым костюмом и очками.
16 июня автомобиль, в котором находились Бабушкина с супругом, задержали, при осмотре машины сотрудники правоохранительных органов обнаружили сверток с наркотическим средством массой 0,53 г. В момент задержания Гацунаев пытался съесть наркотики и укусил сотрудника ДПС за палец.
Кристина Бабушкина проходит как свидетель по делу о хранении наркотиков ее мужа Андрея Гацунаева. Артистку допрашивали представители Следственного комитета.
Гацунаева отправили под домашний арест. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Мужчина не признал вину и отказался от дачи показаний.