Опубликован первый трейлер продолжения «Папиных дочек»

В продолжении истории один с детьми останется муж Дарьи Васнецовой — Веник ( Филипп Бледный ). Полную трудностей жизнь отца-одиночки с участием любимых старых и новых персонажей покажет СТС осенью 2023 года.

Многие поклонники ожидали увидеть в продолжении любимых героинь Дашу и Женю, роли которых исполнили актрисы Анастасия Сиваева и Дарья Мельникова, однако они там не появятся. Как и сыгравшие стоматолога Андрея Антонова и Илью Полежайкина актеры Александр Самойленко и Михаил Казаков.