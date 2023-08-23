Опубликован первый трейлер продолжения «Папиных дочек»

Появился первый трейлер продолжения популярного сериала «Папины дочки», проекта «Папины дочки. Новые». Опубликовал ролик телеграм-канал маркетинга и дизайна телеканала СТС «13 кнопка».
В продолжении истории один с детьми останется муж Дарьи Васнецовой — Веник (Филипп Бледный). Полную трудностей жизнь отца-одиночки с участием любимых старых и новых персонажей покажет СТС осенью 2023 года.
Напомним, еще в начале декабря 2022 года стало известно о возвращении спустя десять лет «Папиных дочек». Режиссирует сериал снова Александр Жигалкин. Ранее актриса Лиза Арзамасова опубликовала фото со съемок продолжения сериала.
Многие поклонники ожидали увидеть в продолжении любимых героинь Дашу и Женю, роли которых исполнили актрисы Анастасия Сиваева и Дарья Мельникова, однако они там не появятся. Как и сыгравшие стоматолога Андрея Антонова и Илью Полежайкина актеры Александр Самойленко и Михаил Казаков.