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23 августа 2023, новость

Опубликован первый трейлер продолжения «Папиных дочек»

Чего ждать поклонникам от новых серий? Смотрите первый проморолик перезапуска телехита

Появился первый трейлер продолжения популярного сериала «Папины дочки», проекта «Папины дочки. Новые». Опубликовал ролик телеграм-канал маркетинга и дизайна телеканала СТС «13 кнопка».

Во время загрузки произошла ошибка.

В продолжении истории один с детьми останется муж Дарьи Васнецовой — Веник (Филипп Бледный). Полную трудностей жизнь отца-одиночки с участием любимых старых и новых персонажей покажет СТС осенью 2023 года.

Напомним, еще в начале декабря 2022 года стало известно о возвращении спустя десять лет «Папиных дочек». Режиссирует сериал снова Александр Жигалкин. Ранее актриса Лиза Арзамасова опубликовала фото со съемок продолжения сериала.

Многие поклонники ожидали увидеть в продолжении любимых героинь Дашу и Женю, роли которых исполнили актрисы Анастасия Сиваева и Дарья Мельникова, однако они там не появятся. Как и сыгравшие стоматолога Андрея Антонова и Илью Полежайкина актеры Александр Самойленко и Михаил Казаков.

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