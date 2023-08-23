43-летняя звезда «Не родись красивой» показала себя в купальнике

Юлия Такшина решила провести отпуск в Сочи. Недавно 43-летняя актриса поделилась фотографиями с местного пляжа. Исполнительница роли Виктории Клочковой в сериале «Не родись красивой» позирует в черном раздельном купальнике на берегу моря.

«Два дня моря… Надышаться… Море, морюшко, как же я тебя люблю!!!» — подписала снимки звезда.

Поклонники актрисы отметили, что у нее идеальная и красивая фигура. Кто-то даже посоветовал сыновьям Такшиной — 16-летнему Ивану и 12-летнему Федору, рожденным в союзе с актером Григорием Антипенко, — следить за звездной мамой, чтобы ее не украли.

Напомним, что Юлия Такшина наиболее известна зрителям по популярному ситкому нулевых «Не родись красивой», в котором она перевоплотилась в роковую красавицу-секретаршу Вику. Также актриса снялась в таких проектах, как «Кухня», «Анна-детективъ», «Балабол» и других.