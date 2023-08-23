Наверх
23 августа 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

43-летняя звезда «Не родись красивой» показала себя в купальнике

Актриса отдыхает на море и делится пляжными снимками

Юлия Такшина решила провести отпуск в Сочи. Недавно 43-летняя актриса поделилась фотографиями с местного пляжа. Исполнительница роли Виктории Клочковой в сериале «Не родись красивой» позирует в черном раздельном купальнике на берегу моря.

«Два дня моря… Надышаться… Море, морюшко, как же я тебя люблю!!!» — подписала снимки звезда.

Поклонники актрисы отметили, что у нее идеальная и красивая фигура. Кто-то даже посоветовал сыновьям Такшиной — 16-летнему Ивану и 12-летнему Федору, рожденным в союзе с актером Григорием Антипенко, — следить за звездной мамой, чтобы ее не украли.

Напомним, что Юлия Такшина наиболее известна зрителям по популярному ситкому нулевых «Не родись красивой», в котором она перевоплотилась в роковую красавицу-секретаршу Вику. Также актриса снялась в таких проектах, как «Кухня», «Анна-детективъ», «Балабол» и других.

Ранее Юлия Такшина признавалась, что ее старший сын Федор задумывается об актерской профессии.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Григорий Антипенко
Юлия Такшина
55-летняя Валерия показала стройную фигуру в купальнике
Анна-детективъ
1 р.
Кухня
Звезда «Клона» Джованна Антонелли неузнаваема в новой откровенной фотосессии
299 р.
Балабол
Не родись красивой
Муцениеце показала себя в платье из своих фото
Светлана Ходченкова показала себя на отдыхе
Звезда «Зимородка» Афра Сарачоглу показала фигуру в купальнике
Дженнифер Лопез устроила бесплатный концерт в караоке в Италии
Самбурскую сравнили с Меган Фокс из-за смелой фотосессии
Владимира Познера заметили на курорте в Италии
Матвеев показал редкое фото с Боярской с отдыха на Алтае
Ляйсан Утяшева показала стройную фигуру в купальнике на отдыхе
Пересильд сфотографировалась в ярком купальнике на траве
48-летняя Ева Лонгория показала фото в бикини
Акиньшина показала себя с детьми на отдыхе в Италии
45-летняя Климова устроила смелую фотосессию у бассейна
Сын звезды сериала «Не родись красивой» захотел стать актером
Кристина Асмус показала изменившуюся фигуру в купальнике
Гузеева улетела в Турцию после перезапуска шоу «Давай поженимся!»
Бородина встретила Киану Ривза на отдыхе в Италии
45-летняя Пегова показала себя на отдыхе на Алтае
Муцениеце показала фигуру в ярком купальнике
Толкалина ответила подписчикам на критику ее откровенных фото
40-летняя звезда «Уральских пельменей» поразила фигурой в купальнике
Надежда Бабкина показала себя на отдыхе в Крыму
Ида Галич похвасталась стройной фигурой в купальнике
Отмечающая 54-летие Дженнифер Лопез показала пикантное фото
57-летняя Екатерина Андреева уехала на отдых в Арктику
48-летняя Ева Лонгория показала роскошную фигуру в купальнике
Самбурская снялась в откровенной фотосессии
45-летняя Толкалина показала роскошную фигуру в купальнике
Звезда «Постучись в мою дверь» показала откровенные фото
46-летняя Наталия Орейро показала провокационные фото
Такшина, Смехова и другие звезды с детьми на показе мультфильма
Новые трейлеры
Папины дочки. Новые
Тизер
Первокурсницы
Трейлер
Слово пацана
Тизер
Телекинез
Трейлер
Мятежная Луна
Тизер-трейлер (англ.)
Телохранитель на фрилансе
Дублированный трейлер
Американская история ужасов
Тизер (12 сезон)
Рептилия
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь