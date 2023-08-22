Ахеджакова выступила с речью на прощании с Ясуловичем

Лия Ахеджакова | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Лия Ахеджакова посетила церемонию прощания с народным артистом Игорем Ясуловичем, скончавшимся 19 августа на 82-м году жизни, и выступила перед собравшимися с речью. Она рассказала о совместной работе с актером в кино и театре и не сдержала слез во время своей прощальной речи.

«Один раз мы с ним снимались в кино, которое называлось “Четыре возраста любви”, и я играла его жену, он был моим мужем. Я впервые за много-много лет работы узнала, какой божественный партнер».

Кроме того, актриса вспомнила, как вышла на сцену «Коляда-театра» в Екатеринбурге в постановке пьесы, написанной Николаем Колядой по повести Гоголя «Старосветские помещики». «Мой замечательный продюсер, благодаря которому я все еще осталась актрисой, продолжаю играть, хотя в своем театре мне не нашлось уже места», — сказала о Коляде Ахеджакова.

Роль самого Гоголя, по воспоминаниям актрисы, досталась Ясуловичу. «И Игорек, благодаря вот этому своему огромному таланту жить на сцене движением, телом, мыслью и таким образом создавать смыслы, которые идут прямо в зал… И вот между нами, между Афанасием Ивановичем и Пульхерией Ивановной носился этот Гоголь и пытался соединить то, что несоединяемо».