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22 августа 2023, новость

Ахеджакова выступила с речью на прощании с Ясуловичем

Актриса появилась на церемонии в Московском театре юного зрителя
Лия Ахеджакова | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Лия Ахеджакова посетила церемонию прощания с народным артистом Игорем Ясуловичем, скончавшимся 19 августа на 82-м году жизни, и выступила перед собравшимися с речью. Она рассказала о совместной работе с актером в кино и театре и не сдержала слез во время своей прощальной речи.

«Один раз мы с ним снимались в кино, которое называлось “Четыре возраста любви”, и я играла его жену, он был моим мужем. Я впервые за много-много лет работы узнала, какой божественный партнер».

Кроме того, актриса вспомнила, как вышла на сцену «Коляда-театра» в Екатеринбурге в постановке пьесы, написанной Николаем Колядой по повести Гоголя «Старосветские помещики». «Мой замечательный продюсер, благодаря которому я все еще осталась актрисой, продолжаю играть, хотя в своем театре мне не нашлось уже места», — сказала о Коляде Ахеджакова.

Роль самого Гоголя, по воспоминаниям актрисы, досталась Ясуловичу. «И Игорек, благодаря вот этому своему огромному таланту жить на сцене движением, телом, мыслью и таким образом создавать смыслы, которые идут прямо в зал… И вот между нами, между Афанасием Ивановичем и Пульхерией Ивановной носился этот Гоголь и пытался соединить то, что несоединяемо».

Напомним, Игоря Ясуловича экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве 18 июля, после чего состояние актера стабилизировалось и показало положительную динамику. Однако позже сообщалось, что народный артист снова почувствовал себя хуже и был переведен в реанимацию. О смерти актера стало известно 19 августа. 

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