Новые залы и бесплатные сеансы: кино в России становится доступнее

27 августа отмечается День российского кино – важный праздник для всех любителей кинематографа и профессионалов индустрии, которая с каждым годом демонстрирует все новые успехи.

Сотни новых кинотеатров и бесплатные сеансы

Поддержкой создания доступной культурной среды по всей стране занимается инициированный в 2019 году Президентом России Владимиром Путиным национальный проект «Культура», и кино в списке его задач занимает важное место. На сегодня открыто более 480 современных кинотеатров, в том числе в небольших городах с численностью населения до 500 тысяч человек. Еще 90 оборудованных по последнему слову техники залов начнут свою работу в ближайшее время.

Кроме того, существенной поддержкой инфраструктуры стала программа «Пушкинская карта», благодаря которой подростки от 14 до 22 лет могут бесплатно ходить в кино на российские картины, используя лимит в 2 000 рублей. Чтобы зарегистрироваться, достаточно скачать приложение «Госуслуги Культура», авторизоваться в нем с помощью учетной записи на портале «Госуслуг» и подтвердить выпуск виртуальной карты. Афишу актуальных событий и премьер всегда можно посмотреть на сайте культура.рф и в приложении «Госуслуги Культура».

«Рада, что кино вернулось»: что говорят местные жители

В селе Петропавловка Джидинского района Республики Бурятия не было своего кинотеатра с 1990-х годов – местным жителям каждый раз приходилось ездить в город. А теперь в районном культурно-досуговом центре «Гармония» вновь заработал зал на 450 человек с большим современным экраном. Репертуар подобран с фокусом на детскую и молодежную аудитории, поэтому у местных подростков появилась прекрасная возможность увидеть в числе первых самые громкие премьеры бесплатно по «Пушкинской карте». Например, в августе вышел фильм «Баба Яга спасает мир», по сюжету которого любопытный школьник Сенька попадает в сказочный лес, скрытый от людских глаз заклятием Яги.

Дворец культуры в городе Ирбит

А вот в новом кинотеатре «Урал» в городе Ирбит Свердловской области в лидеры проката вырвались российские картины для всей семьи. В топ вошли: «Маша и медведь в кино: скажите "Ой!"», «Вызов», «Чебурашка», «Непосредственно Каха: другой фильм».

Впечатлениями делится местная жительница Елена Гусева:

Я рада, что кино вернулось в Ирбит. Люблю фильмы, стараюсь не пропускать премьеры и теперь мне не придется тратить деньги и время на то, чтобы добраться в кинотеатр в другой город. У нас в Ирбите много интересных событий, но и в кинотеатре всегда аншлаг. Очень жду, когда можно будет купить билет по «Пушкинской карте».

В ближайшие месяцы посетителей новых кинотеатров по всей стране ждет много важных премьер. Например, долгожданная биография Федора Конюхова «Повелитель ветра» с неузнаваемым Федором Бондарчуком в главной роли, новые «Гардемарины 1787», новая экранизация бестселлера Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». А еще – красочная и задорная сказка «По щучьему велению» для просмотра всей семьей. Скучать не придется!