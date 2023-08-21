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21 августа 2023, новость

Звезда «Клона» Джованна Антонелли неузнаваема в новой откровенной фотосессии

Поклонники восхитились красотой бразильской актрисы

Джованна Антонелли опубликовала серию новых фото в нижнем белье. На одном из них 47-летняя исполнительница роли Жади в сериале «Клон» смотрится в зеркало, а на другом позирует на балконе в нижнем белье и рубашке. 

«Находки из архива», — подписала кадры актриса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники, как всегда, восхитились красотой и фигурой Джованны Антонелли: «Какие чудесные находки. Боже, какая она дива», «Боже мой, что это за женщина?», «Если бы вы публиковали по одной такой находке в неделю, мир определенно был бы лучше на 80 процентов».

Джованна Антонелли — известная бразильская актриса, которая прославилась благодаря сериалу «Клон», вышедшему на российские экраны в 2004 году. Также зрители знают ее по таким проектам, как «Семейные узы», «Тропиканка», «Восходящее солнце» и другим.

Ранее актриса показала откровенные фото в ванной.

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