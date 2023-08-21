Лопез показала свадебное фото с Аффлеком в их первую годовщину

Дженнифер Лопез поделилась с подписчиками свадебными фотографиями с мужем, актером Беном Аффлеком, в честь первой годовщины со дня свадьбы. Интересно, что это новые кадры, которые ранее звезда не показывала публике.

«Ровно год назад. Дорогой Бен, сижу здесь одна, рассматриваю свое колечко. Чувствую себя ошеломленной, отчего мне хочется петь. Как мы вообще оказались здесь без обратной перемотки? Ой, это же моя жизнь», — подписала фото 54-летняя актриса.

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Напомним, что Дженнифер Лопез и Бен Аффлек собирались пожениться еще в 2003 году, но перед свадьбой поссорились и расстались. Спустя 20 лет они воссоединились и в прошлом году наконец-то стали мужем и женой.

Сначала пара расписалась в часовне Лас-Вегаса, а 21 августа устроила праздник, на который пригласила звездных гостей и близких. Церемония прошла в поместье Бена Аффлека в Джорджии.