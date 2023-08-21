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21 августа 2023, новость

Звезда «Ворониных» раскрыла секрет 13 лет брака

Екатерина Волкова отметила, что за это время Андрею Карпову удалось вырасти из «мальчишки» в настоящего мужчину
Екатерина Волкова и Андрей Карпов | Источник: Legion-Media.ru

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова призналась, что без перепадов настроения невозможна счастливая семейная жизнь. Об этом артистка заявила в интервью «ТН».

«Конечно, я могу сказать, что я его ненавижу, что иногда мне хочется его убить, а потом — бах! Все прекрасно, я его люблю, обожаю. Я счастливый человек, жена, мама», — заявила она.

По словам Волковой, ее супруг Андрей за 13 лет их брака сумел вырасти из «мальчишки» в настоящего мужчину — взрослого и рационального, который смог стать «настоящим плечом» для артистки.

Екатерина Волкова в 2010 году вышла замуж за танцора и телеведущего Андрея Карпова, с которым до свадьбы встречалась один год, и в 2011 году у пары родилась дочь. Актриса признавалась, что ей тяжело давалось материнство — она не могла нормально высыпаться в течение двух лет. Артистка не хочет повторения подобной истории, поэтому не планирует пополнения в семье.

Звезда «Ворониных» рассказывала, что в 2013 году едва не развелась с супругом. Андрей Карпов тогда участвовал в шоу «Танцы со звездами», а его партнершей была актриса Елена Подкаминская. Екатерина Волкова сильно ревновала мужа и не слышала «голос разума», поэтому закатывала истерики и скандалы, однако супругам удалось сохранить семью.

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