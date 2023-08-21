Участник «Голоса. Дети» поет на улице ради помощи больному другу

Участник шоу «Голос. Дети», 10-летний певец Мирон Проворов выступает на улицах родного города Рыбинска, чтобы собрать деньги на лечение своего друга, пишет Telegram-канал Mash.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-112510789&id=456324892&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Музыкант участвовал в популярном телешоу два года назад. Сейчас он выступает на улицах Рыбинска под гитару для помощи товарищу, который лечится в Израиле от острого лимфобластного лейкоза. Проворов ежедневно выходит на городскую площадь и исполняет хиты знаменитых российских исполнителей, от Виктора Цоя до Басты.