Участник «Голоса. Дети» поет на улице ради помощи больному другу

Участник шоу «Голос. Дети», 10-летний певец Мирон Проворов выступает на улицах родного города Рыбинска, чтобы собрать деньги на лечение своего друга, пишет Telegram-канал Mash.
Музыкант участвовал в популярном телешоу два года назад. Сейчас он выступает на улицах Рыбинска под гитару для помощи товарищу, который лечится в Израиле от острого лимфобластного лейкоза. Проворов ежедневно выходит на городскую площадь и исполняет хиты знаменитых российских исполнителей, от Виктора Цоя до Басты.
Недавно стало известно, что на «Первом канале» выйдет новая версия шоу «Голос» — участниками проекта «Голос. Уже не дети» станут конкурсанты прошедших 10 сезонов детского формата популярного телешоу. Уже известно, что, помимо Мирона Проворова, в проекте появятся такие юные артисты, как Данил Плужников, Ярослава Дегтярева, Елизавета Качурак, Рутгер Гарехт, Олеся Казаченко, Владислав Тюкин, Елизавета Трофимова, Аделия Загребина, Анна Доровская и многие другие.