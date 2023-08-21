Звезда «Чудо-женщины» рассказала о травмах и синяках после съемок в кино

Галь Гадот | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Галь Гадот, исполнившая главную роль в шпионском триллере «Каменное сердце», призналась The Sun, что старается исполнять большинство каскадерских трюков самостоятельно.

«В создании фильмов есть моменты, которые мне не нравятся. А вот сражаться и заниматься рукопашным боем мне очень нравится», — подчеркнула Гадот.

При этом она добавила, что после некоторых съемочных дней все ее тело буквально покрыто ссадинами и синяками. Гадот вспомнила, как испугала людей своим внешним видом во время прогулки с дочерьми в лондонском парке.

«Как-то в воскресенье я гуляла с тремя дочерьми в парке в Лондоне. Я надела летнее платье, не подумав о том, что мои ноги и спина были полностью в синяках. Люди в это время смотрели на меня, будто что-то не так», — заявила артистка.

По словам звезды «Чудо-женщины», из-за съемок в кино она заработала две грыжи шеи и еще две грыжи спины.