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21 августа 2023, новость

Звезда «Чудо-женщины» рассказала о травмах и синяках после съемок в кино

Галь Гадот отметила, что в создании фильмов есть моменты, которые ей не нравятся
Галь Гадот | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Галь Гадот, исполнившая главную роль в шпионском триллере «Каменное сердце», призналась The Sun, что старается исполнять большинство каскадерских трюков самостоятельно.

«В создании фильмов есть моменты, которые мне не нравятся. А вот сражаться и заниматься рукопашным боем мне очень нравится», — подчеркнула Гадот.

При этом она добавила, что после некоторых съемочных дней все ее тело буквально покрыто ссадинами и синяками. Гадот вспомнила, как испугала людей своим внешним видом во время прогулки с дочерьми в лондонском парке.

«Как-то в воскресенье я гуляла с тремя дочерьми в парке в Лондоне. Я надела летнее платье, не подумав о том, что мои ноги и спина были полностью в синяках. Люди в это время смотрели на меня, будто что-то не так», — заявила артистка.

По словам звезды «Чудо-женщины», из-за съемок в кино она заработала две грыжи шеи и еще две грыжи спины.

Режиссер фильма Том Харпер при этом надеялся, что «Каменное сердце» положит начало для запуска франшизы, аналогичной «Миссия: невыполнима», но с женским персонажем в главной роли. Гадот играет неопытного технического специалиста Рэйчел Стоун в подразделении МИ-6, возглавляемом ведущим агентом Паркером (Джейми Дорнан).

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