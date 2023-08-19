Юбилей Высоцкой, съемки с Михалковой и открытие кинофестиваля: новости недели

88 лет со дня рождения Олега Табакова

17 августа Олегу Табакову исполнилось бы 88 лет. В этот день его память почтила вдова, актриса Марина Зудина. Она опубликовала архивный снимок с супругом и детьми, сопроводив его трогательным признанием в любви. Также народного артиста вспоминали его ученики — Владимир Машков и Филипп Янковский. А его помощник рассказал, как Олег Павлович изменил жизнь театра и труппы.

Олег Табаков — легендарный советский актер и режиссер, художественный руководитель МХТ им. Чехова и «Табакерки». Зрители помнят его по таким фильмам, как «Человек с бульвара Капуцинов», «Семнадцать мгновений весны», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» и другим. Олег Павлович ушел из жизни в марте 2018 года.

Высоцкой — 50, а Де Ниро — 80: какие звезды отметили дни рождения

Неделя выдалась щедрой на юбилеи и дни рождения знаменитостей. 14 августа голливудской актрисе Холли Берри исполнилось 57 лет. Личный праздник звезда фильма «Женщина-кошка» отметила в стиле Барби — вместе с мужем и дочерью посетила музей «Мир Барби».

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский | Источник: Legion-Media.ru

Шпица, Ефремов и другие на открытии кинофестиваля

В Калининграде состоялось торжественное открытие кинофестиваля «Короче». Церемония прошла в местном драматическом театре.

На красной дороже в этот вечер блистали Никита Ефремов с новой возлюбленной, Екатерина Шпица, Анна Снаткина, Маруся Климова, Ирина Розанова и многие другие. В этом году фестиваль проходит в обновленном формате: помимо короткометражных фильмов, также будут представлены полнометражные картины.

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XI российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» продлится до 20 августа.

Сандру Буллок захотели лишить «Оскара»

Сандра Буллок с «Оскаром» | Источник: Legion-Media.ru

В сети разгорелся скандал из-за семейной истории американского спортсмена Майкла Оэра, которая легла в основу фильма «Невидимая сторона». В киноленте Сандра Буллок исполнила главную роль — Ли Энн Туи, приемной матери футболиста. За эту работу она получила «Оскар».

Однако пользователи одной из соцсетей требуют лишить голливудскую актрису престижной награды. Дело в том, что Майкл рассказал о сложных отношениях с родителями и подал на них иск в суд, утверждая, что те обогатились за его счет. По мнению зрителей, Буллок также не заслуживает статуэтки за изображение абьюзивной женщины.

Кравец снимается в «Постучись в мою дверь», а Михалкова — в «Исправлении и наказании»

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А Анна Михалкова приступила к съемкам второго сезона комедийного сериала «Исправление и наказание». В новых сериях ее героиня, сотрудник правоохранительных органов Неверова, столкнется с личным потрясением и из-за этого едва не перейдет на темную сторону. Ее жизнь и представления о добре и людях изменятся благодаря новому начальнику колонии (Михаил Пореченков).

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