Помощник Олега Табакова объяснил, почему артиста все боялись

Режиссер мог спокойно вводить в постановки новых актеров, если те, кто до этого в них был задействован, не могли прийти на репетиции. Многих такие действия художественного руководителя пугали. По словам Кирилла Трубецкого, Олег Павлович был строгим руководителем, но честным.

«Все это было у артистов от страха — что с ними будет? От него шарахались. Страх этот был связан не с тем, что он мог уничтожить, а с уважением, с масштабом его личности. К нему никто никогда не подходил, не бил по плечу и не называл, как любят рассказывать артисты, “Леликом”. Только “Олег Павлович”. Андрей Васильевич Мягков, много лет зная Табакова, обращался к нему только как “Олег Палыч”, причем в одно слово, без пробела. А Табаков звал его Андрей, Андрюша», — рассказал Трубецкой «МК».