Помощник Олега Табакова объяснил, почему артиста все боялись

Кирилл Трубецкой в последнем интервью рассказал о своем сотрудничестве с Олегом Табаковым. Помощник народного артиста СССР вспомнил, какие изменения произошли в МХТ имени Чехова после прихода Табакова, и отметил, что не все актеры были этим довольны.
Режиссер мог спокойно вводить в постановки новых актеров, если те, кто до этого в них был задействован, не могли прийти на репетиции. Многих такие действия художественного руководителя пугали. По словам Кирилла Трубецкого, Олег Павлович был строгим руководителем, но честным.
«Все это было у артистов от страха — что с ними будет? От него шарахались. Страх этот был связан не с тем, что он мог уничтожить, а с уважением, с масштабом его личности. К нему никто никогда не подходил, не бил по плечу и не называл, как любят рассказывать артисты, “Леликом”. Только “Олег Павлович”. Андрей Васильевич Мягков, много лет зная Табакова, обращался к нему только как “Олег Палыч”, причем в одно слово, без пробела. А Табаков звал его Андрей, Андрюша», — рассказал Трубецкой «МК».
17 августа Олегу Павловичу исполнилось бы 88 лет. В этот день память актера почтили супруга Марина Зудина, актеры Филипп Янковский, Владимир Машков и другие. Напомним, что Олег Табаков ушел из жизни в марте 2018 года.