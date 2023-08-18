Светлана Ходченкова показала себя на отдыхе

Светлана Ходченкова продолжает отдыхать на морском побережье, откуда делится с поклонниками фотографиями. 40-летняя актриса недавно опубликовала кадр, на котором запечатлена в мини-юбке.
Поклонники звезды отметили ее подтянутую фигуру. Особенно их восхитили длинные и стройные ноги Ходченковой. «Великолепная фигура, невероятные ноги!» — написал один из подписчиков.
Светлана Ходченкова — одна из самых востребованных российских актрис. Среди свежих проектов с ее участием — триллер «Мерзлая земля», драма «Актрисы», комедия «Я “любила" мужа». Кроме того, к выходу готовятся семейное фэнтези «Волшебник Изумрудного города», где актриса играет злую колдунью, фантастический сериал «Очевидное невероятное», триллер «Спойлер».