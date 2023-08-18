Светлана Ходченкова показала себя на отдыхе

Светлана Ходченкова продолжает отдыхать на морском побережье, откуда делится с поклонниками фотографиями. 40-летняя актриса недавно опубликовала кадр, на котором запечатлена в мини-юбке.

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Поклонники звезды отметили ее подтянутую фигуру. Особенно их восхитили длинные и стройные ноги Ходченковой. «Великолепная фигура, невероятные ноги!» — написал один из подписчиков.