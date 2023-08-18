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18 августа 2023, новость

Светлана Ходченкова показала себя на отдыхе

Поклонники актрисы восхитились ее роскошной фигурой

Светлана Ходченкова продолжает отдыхать на морском побережье, откуда делится с поклонниками фотографиями. 40-летняя актриса недавно опубликовала кадр, на котором запечатлена в мини-юбке.

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Поклонники звезды отметили ее подтянутую фигуру. Особенно их восхитили длинные и стройные ноги Ходченковой. «Великолепная фигура, невероятные ноги!» — написал один из подписчиков.

Светлана Ходченкова — одна из самых востребованных российских актрис. Среди свежих проектов с ее участием — триллер «Мерзлая земля», драма «Актрисы», комедия «Я “любила" мужа». Кроме того, к выходу готовятся семейное фэнтези «Волшебник Изумрудного города», где актриса играет злую колдунью, фантастический сериал «Очевидное невероятное», триллер «Спойлер».

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