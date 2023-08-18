Звезда «Буратино» раскрыл, сколько заработал за роль

Дмитрий Иосифов в фильме «Приключения Буратино»

Актер Дмитрий Иосифов признался в беседе с «АиФ», что получил за роль Буратино 1200 рублей.

Иосифов отметил, тогда у него была самая высокая детская зарплата — 100 рублей в месяц. Ему заплатили 600 рублей за съемки и 600 постановочных.

Двухсерийный музыкальный фильм «Приключения Буратино» снят Леонидом Нечаевым в 1975 году. Иосифов сыграл главную роль. Он рассказывал, что многие одноклассники возненавидели его после выхода картины. Причем негатив выражали только мальчики. Девочки, наоборот, очень полюбили его. Артист считает, что это связано с завистью у детей.

Напомним, в мае стало известно, что кинокомпания «Водород» снимет ремейк советской сказки «Приключения Буратино», режиссером картины выступит Игорь Волошин.