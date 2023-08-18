Наверх
18 августа 2023, новость

Звезда «Буратино» раскрыл, сколько заработал за роль

Дмитрий Иосифов отметил, что тогда у него была самая высокая детская зарплата
Дмитрий Иосифов в фильме «Приключения Буратино»

Актер Дмитрий Иосифов признался в беседе с «АиФ», что получил за роль Буратино 1200 рублей.

Иосифов отметил, тогда у него была самая высокая детская зарплата — 100 рублей в месяц. Ему заплатили 600 рублей за съемки и 600 постановочных.

Двухсерийный музыкальный фильм «Приключения Буратино» снят Леонидом Нечаевым в 1975 году. Иосифов сыграл главную роль. Он рассказывал, что многие одноклассники возненавидели его после выхода картины. Причем негатив выражали только мальчики. Девочки, наоборот, очень полюбили его. Артист считает, что это связано с завистью у детей.

Напомним, в мае стало известно, что кинокомпания «Водород» снимет ремейк советской сказки «Приключения Буратино», режиссером картины выступит Игорь Волошин.

Над сценарием будет работать Алексей Золотарев — один из авторов сериалов «Триггер» и «13 клиническая», а также фильмов «Лед» и «Сто лет тому вперед». Дата выхода сериала пока неизвестна, однако кинокомпания пообещала раскрыть детали в ближайшее время.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Дмитрий Иосифов
Приключения Буратино
Актриса Лужина раскрыла размер своей пенсии
Сборы фильма «Барби» превысили $1 млрд
«Барби» стал самым кассовым снятым женщиной фильмом
«Барби» побила 15-летний рекорд «Темного рыцаря»
Дуэйн Джонсон установил рекорд по самому большому гонорару за фильм
Раскрыт гонорар Пугачевой за концерт на частном мероприятии
Звезда «Ворониных» Волкова раскрыла источники дохода
Ивлеева и Нагиев стали звездами с крупнейшими рекламными гонорарами в РФ
Ярмольник рассказал о миллионных долгах из-за фильма «Стиляги»
«Вызов» стал самым кассовым российским фильмом не новогоднего проката
Уникальный портрет ДиКаприо был продан в Каннах за $1,3 млн
«Чебурашка» и «Вызов» стали одними из кассовых фильмов года в мире
Кассовые сборы фильма «Вызов» превысили миллиард рублей
Ева Грин отсудила у студии миллион долларов за неснятый фильм
Названа стоимость концертных костюмов Киркорова
Фильм «Вызов» собрал за выходные около полумиллиарда рублей
На Ольгу Бузову подали иск на миллион евро
Педро Паскаль планировал закончить работу в кино из-за безденежья
Советник президента заявил о преодолении кризиса кинотеатров в России
Сябитова заявила, что не расстраивается из-за маленькой пенсии
Самыми кассовыми российскими фильмами за рубежом стали мультфильмы
Даня Милохин рассказал о жизни после переезда из России
Басков подарил проигравшим участникам телешоу 300 тыс. рублей
Машину из «Отчаянных домохозяек» продают за 3,3 млн руб.
«Аватар 2» стал одним из самых кассовых фильмов в истории
Режиссер «Аватара» порадовался возросшему интересу к кинотеатрам
«Чебурашка» собрал почти 3 млрд рублей
Опубликован список самых успешных фильмов 2022 года
Козловский отсудил 682 миллиона рублей за «Карамору»
Режиссер «Аватара» посоветовал Дэймону смириться с упущенным гонораром
В Совфеде рассказали о падении киносборов в России на 56-70%
Уехавший из России актер Белый заявил об уменьшившихся доходах
«Форсаж 10» стал самой дорогой лентой франшизы
Дженнифер Энистон подаст иск против Брэда Питта на $100 млн
Инопланетянина из фильма Спилберга продадут за три миллиона долларов
Названа самая успешная покойная знаменитость
Названы российские артисты с самыми высокими гонорарами
Новый фильм с Кристианом Бэйлом и Марго Робби провалился в прокате
Стал известен гонорар Вина Дизеля за съемки в «Аватаре 2»
Раскрыты гонорары Нагиева и Прилучного за съемочный день
Экс-ведущий «Спокойной ночи, малыши!» рассказал о финансовых трудностях
Стала известна рекордная цена на рекламу сериала «Дом Дракона»
Варшавер опроверг слухи о гонораре Хаматовой в 200 тыс. руб. за выход на сцену
Стал известен гонорар Леди Гаги за роль Харли Квинн в «Джокере»
«Топ Ган: Мэверик» обогнал «Титаник» в списке самых кассовых фильмов
Хаматова пожаловалась на сравнительно низкие гонорары в Латвии
Названа самая высокооплачиваемая актриса в Голливуде
Леонид Якубович назвал размер своей пенсии
На звезду «Игры престолов» подали в суд из-за съемок в «Торе»
Вдовиченков раскрыл сумму гонорара за съемки в «Бумере»
Новые трейлеры
Жизнь по вызову
Трейлер (2 сезон)
Иди ко мне, детка
Трейлер (англ.)
Осьминог
Трейлер
Контейнер
Тизер (3 сезон)
Чужая
Трейлер №2
Джулс
Дублированный трейлер
Маэстро
Тизер (англ.)
Прѣлесть
Тизер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь