Зудина, Машков и другие почтили память Олега Табакова в день его 88-летия

Павел Табаков | Источник: Legion-Media.ru

17 августа исполняется 88 лет со дня рождения народного артиста Олега Табакова. В честь этой даты его вдова Марина Зудина опубликовала семейный снимок, на котором запечатлена вместе с супругом и детьми — Павлом и Марией, рожденными в их союзе, и Антоном Табаковым, который появился на свет в первом браке Олега Павловича.

«С днем рождения, наш самый любимый человек! Очень скучаем и все больше понимаем, что любовь не становится слабее, даже наоборот — только сильнее!» — обратилась она к мужу.

<div id="vk_post_-48064554_28873"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_28873", -48064554, 28873, 'HKNfUuVvsdxVh_nCrtyP3aGjRTU'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Отдал дань памяти легендарному актеру и Филипп Янковский, поделившийся редким архивным кадром.

«Сегодня ДР моего учителя О.П. Табакова. 1989 год, спектакль “Матросская тишина” на гастролях в Нью-Йорке», — подписал фото актер.

В комментариях Елизавета Боярская восхитилась: «Потрясающая фотография!»

Конечно, о дне рождения своего учителя не забыл и Владимир Машков. В своем Telegram-канале художественный руководитель Московского театра Олега Табакова опубликовал фото артиста с подписью: «Маэстро! Олег Павлович! Помним. Любим. С праздником нас, Товарищи».