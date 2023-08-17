Наверх
17 августа 2023, новость

Зудина, Машков и другие почтили память Олега Табакова в день его 88-летия

В день рождения легендарного актера его вспоминают коллеги и близкие
Павел Табаков | Источник: Legion-Media.ru

17 августа исполняется 88 лет со дня рождения народного артиста Олега Табакова. В честь этой даты его вдова Марина Зудина опубликовала семейный снимок, на котором запечатлена вместе с супругом и детьми — Павлом и Марией, рожденными в их союзе, и Антоном Табаковым, который появился на свет в первом браке Олега Павловича.

«С днем рождения, наш самый любимый человек! Очень скучаем и все больше понимаем, что любовь не становится слабее, даже наоборот — только сильнее!» — обратилась она к мужу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отдал дань памяти легендарному актеру и Филипп Янковский, поделившийся редким архивным кадром.

«Сегодня ДР моего учителя О.П. Табакова. 1989 год, спектакль “Матросская тишина” на гастролях в Нью-Йорке», — подписал фото актер. 

В комментариях Елизавета Боярская восхитилась: «Потрясающая фотография!»

Конечно, о дне рождения своего учителя не забыл и Владимир Машков. В своем Telegram-канале художественный руководитель Московского театра Олега Табакова опубликовал фото артиста с подписью: «Маэстро! Олег Павлович! Помним. Любим. С праздником нас, Товарищи».

Олег Табаков — знаменитый актер театра и кино, художественный руководитель МХТ и «Табакерки». В общей сложности снялся в более чем 100 фильмах, многие из которых вошли в золотой фонд российского кино: «Гори, гори, моя звезда», «Семнадцать мгновений весны», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Человек с бульвара Капуцинов» и многие другие.

От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова

Олег Павлович Табаков ушел из жизни в марте 2018 года. За несколько месяцев до этого артист был госпитализирован с воспалением легких.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Елизавета Боярская
Олег Табаков
Машков рассказал, как относится к уехавшим из России артистам
Несколько дней из жизни И.И. Обломова
Филипп Янковский
Марина Зудина показала архивное фото с Олегом Табаковым и сыном
Владимир Машков
Семнадцать мгновений весны
Марина Зудина
Гори, гори, моя звезда
Человек с бульвара Капуцинов
Собчак, Ургант, Пересильд с дочками, Эрнст с женой: звезды на громкой премьере «Вызова»
Климова, Мороз, Эрнст с женой: звезды на вручении премии АПКиТ
Машков прокомментировал слова Путина о поддержке культуры
Собчак, Зудина, Лядова: звезды на открытии кинофестиваля в Москве
Появились новые фото с Пересильд, Биковичем и Машковым со съемок «Вызова»
От Машкова до Водонаевой: звезды посетили кинопремьеру
Табаков с мамой, Гренц, Муцениеце и другие на премьере фильма
Табаков и Зудина снова снимаются вместе: первые кадры
Сын Табакова рассказал, почему ушел из «Табакерки»
Машков, Кяро и Бортич на съемках нового триллера: первые кадры
Зудина, Миронова, Харатьян примут участие в «Танцах со звездами»
Зудина, Смехова, Борщева: звезды на премьере фильма Спилберга
15-летняя дочь Табакова рассказала, готова ли стать актрисой
Богомолов сыграл женскую роль, отобранную у актрисы Зудиной
Хабенский вернул спектакль Богомолова в МХТ им. Чехова
Константин Хабенский назначен худруком МХТ имени Чехова
Богомолов заменил в спектакле Зудину Миркурбановым
Табаков с мамой, Бондарчук с женой на громких премьерах в Сочи
Павел Табаков становится вампиром в экранизации Пелевина
Дочь Бодрова-мл. дала интервью после дебюта на «Кинотавре»
Российским звездам устроили кинопоказ в шахте
Горбачева, Муцениеце, Зудина с Табаковым, Дорн на кинофестивале
Муцениеце, Зудина с Табаковым на открытии фестиваля Пореченкова
Аронову и Железняк наградили за лучшие роли в театре
Бурунов, Зудина, Мороз с отцом представили «Содержанок»
Зудина, Снигирь с Цыгановым, Высоцкая с мужем на «Нике 2021»
Зудина с сыном, Безрукова, Шпица на премьере онлайн-кинотеатра
Зудина поддержала сына на спецпоказе нового фильма
Зудина с детьми и Миронов на открытии памятника Табакову
Зудина пришла в шоу Кудрявцевой
Зудина, Подкаминская и Шведов вместе снялись в сериале
Зудина с сыном и Седокова на премьере спектакля Богомолова
Зудина с детьми, Навка, Муцениеце на премьере «Доктора Лизы»
Зудина, Матвеев, Гусева на премьере «Шерлока в России»
Зудина, Боярская, Снигирь, Цыганов: звезды на открытии ММКФ 2020
Марина Зудина кардинально сменила имидж ради новой роли
Машков на сборе труппы объявил, кто заменит Матвеева в театре
СМИ: Максим Матвеев уходит из театра Олега Табакова
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова
Новые трейлеры
Осьминог
Трейлер
Контейнер
Тизер (3 сезон)
Чужая
Трейлер №2
Джулс
Дублированный трейлер
Маэстро
Тизер (англ.)
Прѣлесть
Тизер
Синдром
Трейлер
Убийственный подкаст
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь