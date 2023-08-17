Зудина, Машков и другие почтили память Олега Табакова в день его 88-летия

17 августа исполняется 88 лет со дня рождения народного артиста Олега Табакова. В честь этой даты его вдова Марина Зудина опубликовала семейный снимок, на котором запечатлена вместе с супругом и детьми — Павлом и Марией, рожденными в их союзе, и Антоном Табаковым, который появился на свет в первом браке Олега Павловича.
«С днем рождения, наш самый любимый человек! Очень скучаем и все больше понимаем, что любовь не становится слабее, даже наоборот — только сильнее!» — обратилась она к мужу.
Отдал дань памяти легендарному актеру и Филипп Янковский, поделившийся редким архивным кадром.
«Сегодня ДР моего учителя О.П. Табакова. 1989 год, спектакль “Матросская тишина” на гастролях в Нью-Йорке», — подписал фото актер.
В комментариях Елизавета Боярская восхитилась: «Потрясающая фотография!»
Конечно, о дне рождения своего учителя не забыл и Владимир Машков. В своем Telegram-канале художественный руководитель Московского театра Олега Табакова опубликовал фото артиста с подписью: «Маэстро! Олег Павлович! Помним. Любим. С праздником нас, Товарищи».
Олег Табаков — знаменитый актер театра и кино, художественный руководитель МХТ и «Табакерки». В общей сложности снялся в более чем 100 фильмах, многие из которых вошли в золотой фонд российского кино: «Гори, гори, моя звезда», «Семнадцать мгновений весны», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Человек с бульвара Капуцинов» и многие другие.
Олег Павлович Табаков ушел из жизни в марте 2018 года. За несколько месяцев до этого артист был госпитализирован с воспалением легких.