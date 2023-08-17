Дженнифер Лопез трогательно поздравила Бена Аффлека с днем рождения

Дженнифер Лопез опубликовала видео с супругом, актером Беном Аффлеком, в честь его дня рождения — 15 августа ему исполнился 51 год.
В ролике супруги ехали в машине, слушали песню Sam Cooke Wonderful World и радостно подпевали.
«Дорогой Бен, с днем рождения! Я люблю тебя!» — обратилась к мужу 54-летняя звезда фильма «Свадебный переполох».
Напомним, что Дженнифер Лопез и Бен Аффлек познакомились в начале нулевых во время съемок фильма «Джильи». Пара собиралась сыграть свадьбу, но накануне отменила торжество, а позже распалась. Спустя 20 лет актеры возобновили отношения и в прошлом году наконец-то стали мужем и женой.
Ранее Дженнифер Лопез устроила бесплатный концерт в итальянском караоке.