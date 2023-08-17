Дженнифер Лопез трогательно поздравила Бена Аффлека с днем рождения

Дженнифер Лопез опубликовала видео с супругом, актером Беном Аффлеком , в честь его дня рождения — 15 августа ему исполнился 51 год.

Напомним, что Дженнифер Лопез и Бен Аффлек познакомились в начале нулевых во время съемок фильма «Джильи». Пара собиралась сыграть свадьбу, но накануне отменила торжество, а позже распалась. Спустя 20 лет актеры возобновили отношения и в прошлом году наконец-то стали мужем и женой.