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17 августа 2023, новость

Российский актер подвергся избиению во время репетиции сцены из фильма

Александр Ткачук исполняет главную роль в картине «Угрюмка»
Александр Ткачук на съемках (фото: соцсети)

Российского актера Александра Ткачука избили в Академическом районе Екатеринбурга во время репетиции сцены из художественного фильма. Об этом сообщает портал Е1.

По данным издания, в полдвенадцатого ночи в студию проник нетрезвый мужчина. Во время попыток съемочной группы вывести злоумышленника завязалась драка, в которую вступил артист. Мужчина повалил Ткачука на пол и стал душить, пока его не оттащила команда проекта. На место была вызвана полиция.

Александр Ткачук после избиения (фото сделано продюсером Андреем Собиновым)

«Эта ситуация сильно потрясла нашу группу, но прекращать процесс мы не намерены. Как только актер поправится, репетиции продолжатся. По странному совпадению в конце фильма на главного героя, которого играет Александр Ткачук, тоже нападают бандиты», — отметил исполнительный продюсер картины Андрей Собинов.

Агент актера добавила, что на следующий день Ткачук отправился в травмпункт для снятия побоев, а также решил перенести запланированные на ближайшие дни выступления. Он намерен продолжить съемки в фильме после лечения.

Александр Ткачук исполняет главную роль в фильме «Угрюмка». Съемки пройдут в конце августа в нескольких городах Свердловской области. Детали сюжета не раскрываются.

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