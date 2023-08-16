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16 августа 2023, новость

У Буллок требуют отобрать «Оскар». За актрису вступился коллега

Скандал разразился из-за судебного иска спортсмена Майкла Оэра, чья история легла в основу фильма «Невидимая сторона»
Сандра Буллок с «Оскаром» | Источник: Legion-Media.ru

Актер Куинтон Аарон, коллега актрисы Сандры Буллок по фильму 2009 года «Невидимая сторона», вступился за нее на фоне призывов отобрать у Буллок «Оскар». Об этом сообщает TMZ.

Аарон сыграл спортсмена Майкла Оэра, история которого легла в основу сценария «Невидимой стороны». Оэр ранее подал в суд на свою приемную семью — Ли Энн и Шона Туи — заявив, что они не усыновили его, а взяли под опеку, после чего получали миллионы долларов авторских отчислений за фильм, в то время как самому Оэру не доставалось ничего.

В социальной сети X, до этого известной как Twitter, пользователи активно требуют лишить Буллок «Оскара» за эту роль, поскольку якобы изображение абьюзивной женщины не заслуживает награды.

«Это бессмысленные заявления. Сандра Буллок не имеет никакого отношения к реальной истории, какой мы знаем ее сейчас. Она прекрасно исполнила свою роль. И нельзя пятнать это тем, что к ней не относится», — сказал он.

По словам актера, он общался с семьей Туи и не заподозрил их в абьюзе. «Они производили хорошее впечатление. Показались мне крутыми ребятами», — уточнил Аарон.

Сейчас реальный Майкл Оэр хочет отсудить у приемной семьи $15 млн.

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