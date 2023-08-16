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16 августа 2023, новость

Холли Берри отпраздновала день рождения в стиле Барби

Голливудская актриса вместе с мужем и дочерью посетила музей «Мир Барби»

Холли Берри, которой 14 августа исполнилось 57 лет, поделилась праздничными фотографиями. День рождения звезда отметила в компании мужа Вана Ханта и дочери Налы.

В этот день семья посетила музей «Мир Барби». Актриса и ее наследница выбрали для выхода наряды розового цвета, а муж кинозвезды надел рюкзак с медведем такого же оттенка.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Моя мини-я (хотя не такая уж и мини!) и мой Ван отвезли меня в "Мир Барби" на день рождения! Я отпустила наружу свою внутреннюю Барби! Люблю вас, ребята, спасибо», — подписала снимки звезда.

Напомним, что после выхода в прокат фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях появился тренд на барбикор. Ранее кукольные образы примерили Равшана Куркова, Агата Муцениеце, Никита Пресняков с супругой Аленой Красновой, Анастасия Волочкова и другие знаменитости.

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