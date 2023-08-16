Холли Берри отпраздновала день рождения в стиле Барби

Холли Берри, которой 14 августа исполнилось 57 лет, поделилась праздничными фотографиями. День рождения звезда отметила в компании мужа Вана Ханта и дочери Налы.

В этот день семья посетила музей «Мир Барби». Актриса и ее наследница выбрали для выхода наряды розового цвета, а муж кинозвезды надел рюкзак с медведем такого же оттенка.

<div id="vk_post_-48064554_28862"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_28862", -48064554, 28862, 'L_q_ZGzIrJIDjkPAN1C2zO6vGHM'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.