Холли Берри отпраздновала день рождения в стиле Барби

Холли Берри, которой 14 августа исполнилось 57 лет, поделилась праздничными фотографиями. День рождения звезда отметила в компании мужа Вана Ханта и дочери Налы.
В этот день семья посетила музей «Мир Барби». Актриса и ее наследница выбрали для выхода наряды розового цвета, а муж кинозвезды надел рюкзак с медведем такого же оттенка.
«Моя мини-я (хотя не такая уж и мини!) и мой Ван отвезли меня в "Мир Барби" на день рождения! Я отпустила наружу свою внутреннюю Барби! Люблю вас, ребята, спасибо», — подписала снимки звезда.
Напомним, что после выхода в прокат фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях появился тренд на барбикор. Ранее кукольные образы примерили Равшана Куркова, Агата Муцениеце, Никита Пресняков с супругой Аленой Красновой, Анастасия Волочкова и другие знаменитости.