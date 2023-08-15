Звезда «Зимородка» Афра Сарачоглу показала фигуру в купальнике

Афра Сарачоглу — известная турецкая актриса. Популярность к ней пришла после выхода сериала « Госпожа Фазилет и ее дочери », в котором она сыграла одну из главных ролей.

Однако мировую известность ей принес многосерийный фильм «Зимородок», в котором Сарачоглу снимается с Мертом Рамазаном Демиром. Звездам турецкого кино приписывают роман и ранее их видели вместе в одном из аэропортов Турции. Впрочем, сами актеры пока не подтверждают, но и не опровергают слухи об отношениях.