Наверх
15 августа 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Звезда «Зимородка» Афра Сарачоглу показала фигуру в купальнике

Турецкая актриса провела отпуск в Греции

Афра Сарачоглу, исполнительница главной роли в популярном турецком сериале «Зимородок», отдохнула на греческом острове Миконос. 25-летняя актриса в честь окончания отпуска поделилась фотографиями в купальнике.

«Увидимся в следующий раз, Греция», — подписала кадры актриса.

Афра Сарачоглу — известная турецкая актриса. Популярность к ней пришла после выхода сериала «Госпожа Фазилет и ее дочери», в котором она сыграла одну из главных ролей.

Однако мировую известность ей принес многосерийный фильм «Зимородок», в котором Сарачоглу снимается с Мертом Рамазаном Демиром. Звездам турецкого кино приписывают роман и ранее их видели вместе в одном из аэропортов Турции. Впрочем, сами актеры пока не подтверждают, но и не опровергают слухи об отношениях.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Мерт Рамазан Демир
Mert Ramazan Demir
Госпожа Фазилет и ее дочери
Дженнифер Лопез устроила бесплатный концерт в караоке в Италии
1 р.
Зимородок
Афра Сарачоглу
Afra Saraçoglu
Самбурскую сравнили с Меган Фокс из-за смелой фотосессии
Владимира Познера заметили на курорте в Италии
Матвеев показал редкое фото с Боярской с отдыха на Алтае
Ляйсан Утяшева показала стройную фигуру в купальнике на отдыхе
Пересильд сфотографировалась в ярком купальнике на траве
48-летняя Ева Лонгория показала фото в бикини
Акиньшина показала себя с детьми на отдыхе в Италии
45-летняя Климова устроила смелую фотосессию у бассейна
Кристина Асмус показала изменившуюся фигуру в купальнике
Гузеева улетела в Турцию после перезапуска шоу «Давай поженимся!»
Бородина встретила Киану Ривза на отдыхе в Италии
45-летняя Пегова показала себя на отдыхе на Алтае
Муцениеце показала фигуру в ярком купальнике
Толкалина ответила подписчикам на критику ее откровенных фото
40-летняя звезда «Уральских пельменей» поразила фигурой в купальнике
Надежда Бабкина показала себя на отдыхе в Крыму
Ида Галич похвасталась стройной фигурой в купальнике
Отмечающая 54-летие Дженнифер Лопез показала пикантное фото
57-летняя Екатерина Андреева уехала на отдых в Арктику
48-летняя Ева Лонгория показала роскошную фигуру в купальнике
Самбурская снялась в откровенной фотосессии
45-летняя Толкалина показала роскошную фигуру в купальнике
Звезда «Постучись в мою дверь» показала откровенные фото
46-летняя Наталия Орейро показала провокационные фото
Звезд сериала «Зимородок» заподозрили в романе
Бородина задумалась о переезде в Стамбул после просмотра турецких сериалов
Новые трейлеры
Чужая
Трейлер №2
Джулс
Дублированный трейлер
Маэстро
Тизер (англ.)
Прѣлесть
Тизер
Синдром
Трейлер
Убийственный подкаст
Дублированный трейлер
Даже не думай приходить на мою бат-мицву
Трейлер (англ.)
Девочка Нина и похитители пианино
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь