Звезда «Зимородка» Афра Сарачоглу показала фигуру в купальнике

Афра Сарачоглу, исполнительница главной роли в популярном турецком сериале «Зимородок», отдохнула на греческом острове Миконос. 25-летняя актриса в честь окончания отпуска поделилась фотографиями в купальнике.
«Увидимся в следующий раз, Греция», — подписала кадры актриса.
Афра Сарачоглу — известная турецкая актриса. Популярность к ней пришла после выхода сериала «Госпожа Фазилет и ее дочери», в котором она сыграла одну из главных ролей.
Однако мировую известность ей принес многосерийный фильм «Зимородок», в котором Сарачоглу снимается с Мертом Рамазаном Демиром. Звездам турецкого кино приписывают роман и ранее их видели вместе в одном из аэропортов Турции. Впрочем, сами актеры пока не подтверждают, но и не опровергают слухи об отношениях.