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15 августа 2023, новость

Стало известно о работе над продолжением «Мамы для мамонтенка»

Сиквел культового советского мультфильма был представлен на питчинге Фонда кино
Кадр из мультфильма «Мама для мамонтенка»

Киностудия Bazelevs попросит у Фонда кино 385 миллионов рублей на производство сиквела советского мультфильма «Мама для мамонтенка». Об этом пишет РБК.

Проект «Возвращение мамонтенка» станет полнометражным 3D-мультфильмом, который продолжит оригинальную историю 1981 года. Картину произведут на движке Unreal Engine 5.2, сообщается, что этот способ в анимации будет использоваться впервые — ранее его задействовали для производства последних частей «Звездных войн», сериала «Мандалорец» и блокбастеров Marvel.

Режиссер проекта Антон Верещагин отметил, что шоураннеры решили сделать сиквел объемным, чтобы «визуально подчеркнуть дистанцию времени» как между проектами, так и между сюжетными линиями. «Возвращение мамонтенка» расскажет о жизни сына героя оригинального мультфильма. Он намерен отправиться в Африку, чтобы найти своему отцу «настоящую маму».

«Движок дает больше свободы художникам и больше возможностей в техническом плане», — пояснил Верещагин.

Всего на создание мультфильма планируют потратить 550 миллионов рублей, 350 из которых попросят у Фонда кино.

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