Звезда Comedy Woman раскрыла изнанку шоу

Наталия Медведева | Источник: PersonaStars

Артистка и комикесса Наталия Медведева заявила в шоу «PROжизнь», что продюсеры шоу Comedy Woman создавали конкуренцию между участницами.

Медведева не уверена, осознанно ли продюсеры это делали, однако такая ситуация была. По словам юмористки, руководители часто публично сравнивали героинь шоу и указывали на их недостатки.

«Например, была фраза: "Ты делаешь это смешнее". При всех. Кто-то сделал номер или шутку, но продюсеры говорили: "Нет, давай ты ее скажешь". <…> Люди авторитетные критикуют одну и делают комплименты другой. Это создает конкуренцию нездоровую. Это вообще как?» — возмутилась звезда.

Как отметила Медведева, несмотря на напряженную атмосферу, артистки проекта продолжали общаться и дружить между собой.

«Какой-то грызни не было. Были подколы, может быть, внутренняя зависть, но в целом мы больше дружили. Юмор все равно выгребал все ситуации», — объяснила комикесса.

Медведева призналась, что ее уход из Comedy Woman «созревал несколько лет», поэтому не был удивлением как для руководства, так и участниц проекта. Последние годы в шоу звезде хотелось чего-то другого, и она начала больше спорить с продюсерами, перестала писать номера.