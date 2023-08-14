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14 августа 2023, новость

Талызина призналась, что не считает Ахеджакову актрисой

Валентина Талызина высказалась о коллеге по «Иронии судьбы»
Валентина Талызина с Лией Ахеджаковой в фильме «Ирония судьбы»

Знаменитая советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Валентина Талызина рассказала в интервью проекту «Эмпатия Манучи» о своем отношении к русофобским высказываниям своей коллеги по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!» Лии Ахеджаковой.

«Про нее [Ахеджакову] хочу сказать, что она не актриса, она типаж, — призналась Валентина Илларионовна. — Как говорят, маленькая собачка — до старости щенок. Она очень понравилась Рязанову в "Иронии судьбы". И быстро прилипла к нему, стала другом, вхожей в семью. В последней своей картине — Эльдар Александрович снимал сказку про Андерсена ("Андерсен. Жизнь без любви", 2006 год — прим. ред.) — дал ей достаточно большую роль гадалки… И всю ее вырезал».

Вспомнила Валентина Илларионовна и о том, как не состоялась их совместная с Лией Ахеджаковой работа на сцене после выхода новогоднего кинохита Эльдара Рязанова. «Я с ней [c Ахеджаковой] не созванивалась. Она меня не любила почему-то. Но когда вышла "Ирония судьбы", наша пара была так популярна — с ума сойти! И я задумала совместный проект. Я же 65 лет на сцене и кое-что знаю, поэтому профессионально могу говорить. У меня была пьеса на двоих. Я рассматривала этот проект не для зарабатывания денег, а потому, что люди очень полюбили нашу пару (подружки главной героини Нади в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" — прим. ред.)… Я думала предложить ей эту пьесу… Ведь мы с ней вместе учились в ГИТИСе. Она жила через комнату от меня. Но уже тогда она все время "катила бочку" на своих соседей: мол, нехорошие, глупые. Это ее характер и… зависть», — рассказала Талызина.

Также она высказалась об уехавших из России артистах, назвав их бессовестными.

Напомним, в феврале стало известно, что в «Современнике» отменили последний спектакль с Лией Ахеджаковой под названием «Игра в джин». 

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