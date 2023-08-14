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14 августа 2023, новость

Даня Милохин хотел бы снова участвовать в «Ледниковом периоде»

Блогер заявил, что «с удовольствием» повторил бы тренировки на катке
Даня Милохин | Источник: Legion-Media.ru

Блогер Даня Милохин признался, что хотел бы снова участвовать в «Ледниковом периоде», тренировки откуда тиктокер вспоминает с благодарностью. Видео со стрима Милохина публикует Telegram-канал «А теперь внимание!».

«Я бы с удовольствием повторил еще раз то, что мы делали на катке. Это очень круто, и такая тема сильно дисциплинирует», — заявил блогер.

По словам Милохина, тренировки на ледовом шоу оказались тяжелыми — до этого молодой человек «нигде так не тренировался».

«Думаю, это мне присвоило некую стойкость в занятиях», — подчеркнул он.

Напомним, осенью 2022 году Милохин покинул шоу «Ледниковый период» в самый разгар сезона и улетел в ОАЭ. Свой уход блогер объяснил тем, что устал от проекта. 

В начале августа блогер отмечал, что хотел бы поучаствовать в другом отечественном шоу «Выжить в Дубае». «Мне не нужно никуда ехать, я здесь, я в Дубае, могу в перерывах ездить домой. Пожалуйста, возьмите меня, готов работать», — заявил Милохин.

Ранее Милохин объяснил, почему не хочет возвращаться в Россию. По словам блогера, он считает слишком простым для себя решением возвращение в Москву.

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