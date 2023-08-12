Высоцкая с революционерами, Ходченкова с пришельцами: киноновости недели

Памяти Веры Васильевой и Юлии Борисовой

Юлия Борисова в фильме «Идиот» | Источник: Legion-Media.ru

На этой неделе из жизни ушли две талантливые советские актрисы. 8 августа не стало 98-летней Юлии Борисовой, долгие годы служившей в Театре имени Евгения Вахтагнова. Зрителям народная артистка СССР запомнилась по таким фильмам, как «Идиот», «Много шума из ничего» и другим. Борисову похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем Исаем Спектором и их сыном Александром.

9 августа умерла 97-летняя Вера Васильева, актриса Театра Сатиры, которая прославилась благодаря фильмам «Близнецы», «Свадьба с приданым», «Звезда экрана» и другим. Прощание с народной артисткой СССР пройдет 12 августа, ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

Звезды в отпуске: Акиньшина отдыхает в Италии, а Матвеев с Боярской — на Алтае

Оксана Акиньшина вместе с детьми — 10-летним сыном Константином и 6-летней дочерью Эмми — проводит отпуск в Венеции. Актриса впервые за долгое время показала подросших наследников и рассказала, что они успели покататься по знаменитым каналам на гондоле, а также посетить пирс и местный рынок.

Кончаловский снял сериал с Высоцкой в главной роли

Андрей Кончаловский завершил работу над 16-серийным историческим фильмом под рабочим названием «Хроники русской революции». Сериал, в котором главную роль сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая, посвящен трагическим событиям Октябрьской революции.

Кадр из сериала «Хроники русской революции» (фото: Анастасия Ляшенко)

Известно, что императора Николая II исполнил Никита Ефремов, а Владимира Ленина — Евгений Ткачук. А вот какая роль досталась Высоцкой, пока не сообщается. Премьера исторического проекта состоится в 2024 году в онлайн-кинотеатре Start.

Ходченкова снимается в сериале о пришельцах, а Климова — в новом детективе

Светлана Ходченкова в сериале «Очевидное невероятное»

Светлана Ходченкова приступила к съемкам в сериале «Очевидное невероятное» по мотивам рассказов Кира Булычева. Актриса сыграет жену главы ТСЖ города Великий Гусляр, в котором местные жители давно установили контакт с инопланетными цивилизациями.

Герой пытается помешать планам нового мэра превратить тихий городок в туристическую мекку, а супруга ему в этом помогает. Премьера сериала состоится в 2023 году на платформе Okko.

Кадр из сериала «Горький 53»

Екатерина Климова задействована в сериале «Горький 53», в котором рассказывается о последствиях массовой амнистии в послевоенное время. Премьера многосерийного фильма состоится в 2024 году на канале НТВ и на онлайн-платформе «Иви».

50 лет с момента выхода советского фильма «Семнадцать мгновений весны»

В 1973 году состоялась премьера многосерийного фильма о хладнокровном и бесстрашном разведчике Штирлице. Кинолента стала хитом, а фразы героев — крылатыми. Предлагаем пройти тест и узнать, кого из героев «Семнадцати мгновений весны» могли бы сыграть вы.