Владимира Познера заметили на курорте в Италии

89-летнего российского телеведущего Владимира Познера, имеющего гражданство США, России и Франции, заметили на итальянском курорте. Фотографии журналиста опубликовал Telegram-канал «Антиглянец».
По улицам курорта Форте-деи-Марми Познер, замеченный очевидцами, гулял в расслабленном образе — мятой розовой рубашке и летних брюках.
Передача «Познер» с Владимиром Познером перестала выходить в эфир «Первого канала» с 28 февраля 2022 года. В марте 2022 года журналист объяснил, что его программа не выходит, потому что с начала спецоперации России на Украине «Первый канал» перешел на работу в информационном режиме.
Ранее генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст отказался отвечать на вопрос о возвращении телеведущих Владимира Познера и Ивана Урганта в эфир.