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11 августа 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Владимира Познера заметили на курорте в Италии

Телеведущий прогуливался по улицам Форте-деи-Марми в расслабленном образе

89-летнего российского телеведущего Владимира Познера, имеющего гражданство США, России и Франции, заметили на итальянском курорте. Фотографии журналиста опубликовал Telegram-канал «Антиглянец».

По улицам курорта Форте-деи-Марми Познер, замеченный очевидцами, гулял в расслабленном образе — мятой розовой рубашке и летних брюках.

Передача «Познер» с Владимиром Познером перестала выходить в эфир «Первого канала» с 28 февраля 2022 года. В марте 2022 года журналист объяснил, что его программа не выходит, потому что с начала спецоперации России на Украине «Первый канал» перешел на работу в информационном режиме.

Ранее генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст отказался отвечать на вопрос о возвращении телеведущих Владимира Познера и Ивана Урганта в эфир.

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