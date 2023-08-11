Владимира Познера заметили на курорте в Италии

Передача «Познер» с Владимиром Познером перестала выходить в эфир «Первого канала» с 28 февраля 2022 года. В марте 2022 года журналист объяснил, что его программа не выходит, потому что с начала спецоперации России на Украине «Первый канал» перешел на работу в информационном режиме.