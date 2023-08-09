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9 августа 2023, новость

Крючкова рассказала, как Эльдар Рязанов помогал выживать актерам

Актриса отметила, что кинематографист стал для нее очень близким человеком
Светлана Крючкова | Источник: PersonaStars

Артистка Светлана Крючкова вспомнила в беседе с «АиФ», что режиссер Эльдар Рязанов помогал бедствующим актерам в 90-х.

По словам Крючковой, Рязанов помогал артистам в период безработицы. Режиссер устраивал для них творческие вечера в своем кинотеатре. Актриса отметила, что кинематографист стал для нее очень близким человеком. Она работала с ним на съемках фильма «Старые клячи».

«В сердце Рязанова для каждого из нас находилось место. Вот говорят: лихие 90-е. Я их называю проклятые 90-е», — поделилась Крючкова.

В 1950 году Рязанов с отличием окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). После университета он пять лет работал на Центральной студии документальных фильмов. С 1955 года стал режиссером киностудии «Мосфильм».

Рязанов получил наибольшую известность после выхода картины «Карнавальная ночь». За свою жизнь он снял около 35 картин. Среди них такие работы, как «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Берегись автомобиля», «Жестокий романс» и другие.

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