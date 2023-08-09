Крючкова рассказала, как Эльдар Рязанов помогал выживать актерам

Светлана Крючкова | Источник: PersonaStars

Артистка Светлана Крючкова вспомнила в беседе с «АиФ», что режиссер Эльдар Рязанов помогал бедствующим актерам в 90-х.

По словам Крючковой, Рязанов помогал артистам в период безработицы. Режиссер устраивал для них творческие вечера в своем кинотеатре. Актриса отметила, что кинематографист стал для нее очень близким человеком. Она работала с ним на съемках фильма «Старые клячи».

«В сердце Рязанова для каждого из нас находилось место. Вот говорят: лихие 90-е. Я их называю проклятые 90-е», — поделилась Крючкова.