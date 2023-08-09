Екатерина Климова ответила на сравнения с бывшими женами Брэда Питта

Екатерина Климова/Анджелина Джоли (фото: соцсети)

Актриса Екатерина Климова показала в соцсетях два коллажа, на которых сравнила себя с актрисами Анджелиной Джоли и Дженнифер Энистон.

«Раньше мне говорили, что я похожа на Энистон. Сейчас — на Джоли. Это же какой-то Брэд», — пошутила Климова.

Многие фанаты артистки похвалили внешность звезды и отметили в комментариях, что сходство действительно есть. Некоторые поклонники стали сравнивать Климову с другими знаменитостями.

«А я в детстве думала, что вы и Орейро — это одна актриса»; «Мне всегда говорили, что я похожа на вас, и несколько человек, что на Энистон»; «Слушайте, но на втором фото я реально подумала, зачем два фото Анджелины»; «И еще немного на Ирину Алферову манкостью, женственностью», — написали фанаты.