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9 августа 2023, новость

Екатерина Климова ответила на сравнения с бывшими женами Брэда Питта

Актриса назвала сравнения с Анджелиной Джоли и Дженнифер Энистон «Брэдом»
Екатерина Климова/Анджелина Джоли (фото: соцсети)

Актриса Екатерина Климова показала в соцсетях два коллажа, на которых сравнила себя с актрисами Анджелиной Джоли и Дженнифер Энистон.

«Раньше мне говорили, что я похожа на Энистон. Сейчас — на Джоли. Это же какой-то Брэд», — пошутила Климова.

Многие фанаты артистки похвалили внешность звезды и отметили в комментариях, что сходство действительно есть. Некоторые поклонники стали сравнивать Климову с другими знаменитостями.

«А я в детстве думала, что вы и Орейро — это одна актриса»; «Мне всегда говорили, что я похожа на вас, и несколько человек, что на Энистон»; «Слушайте, но на втором фото я реально подумала, зачем два фото Анджелины»; «И еще немного на Ирину Алферову манкостью, женственностью», — написали фанаты.

Ранее Екатерина Климова устроила смелую фотосессию у бассейна, в очередной раз вызвав восхищение поклонников.

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