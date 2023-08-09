Галь Гадот назвала Тома Круза «единорогом» из-за его акробатических навыков

Галь Гадот | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Галь Гадот, которая сыграла главную роль в шпионском триллере «Каменное сердце», призналась, что вдохновлялась акробатическими навыками актера Тома Круза при подготовке к съемкам. Об этом пишет Comic Book.

«Том Круз — единорог в этом жанре. Я не думаю, что есть кто-то похожий на Тома. И он — большой источник вдохновения. И я всегда буду стараться раздвигать свои границы», — пообещала Гадот.

Режиссер фильма Том Харпер при этом надеялся, что «Каменное сердце» положит начало для запуска франшизы, аналогичной «Миссия: невыполнима», но с женским персонажем в главной роли.