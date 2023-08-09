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9 августа 2023, новость

Галь Гадот назвала Тома Круза «единорогом» из-за его акробатических навыков

Актриса подчеркнула, что звезда франшизы «Миссия: невыполнима» вдохновляет ее «раздвигать свои границы»
Галь Гадот | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Галь Гадот, которая сыграла главную роль в шпионском триллере «Каменное сердце», призналась, что вдохновлялась акробатическими навыками актера Тома Круза при подготовке к съемкам. Об этом пишет Comic Book.

«Том Круз — единорог в этом жанре. Я не думаю, что есть кто-то похожий на Тома. И он — большой источник вдохновения. И я всегда буду стараться раздвигать свои границы», — пообещала Гадот.

Режиссер фильма Том Харпер при этом надеялся, что «Каменное сердце» положит начало для запуска франшизы, аналогичной «Миссия: невыполнима», но с женским персонажем в главной роли.

Гадот играет неопытного технического специалиста Рэйчел Стоун в подразделении МИ-6, возглавляемом ведущим агентом Паркером (Джейми Дорнан). При этом героиня Гадот работает на тайную организацию под названием Хартия, которая предотвращает глобальные конфликты.

Напомним, сам Том Круз неоднократно подчеркивал, что все трюки выполняет самостоятельно, без помощи каскадеров. Ранее актер заявил, что будет играть в фильме «Миссия: невыполнима» до 80 лет.

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