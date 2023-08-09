8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Московского академического театра сатиры.

«Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей», — говорится в сообщении.

В театре отметили, что о дате прощания с актрисой будет объявлено позже.

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году она окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции.