Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Московского академического театра сатиры.
«Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей», — говорится в сообщении.
В театре отметили, что о дате прощания с актрисой будет объявлено позже.
Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году она окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции.
В 1945 году Васильева дебютировала в кино, в эпизодической роли в картине «Близнецы». Фильмография актрисы насчитывает более 40 картин, в том числе она снималась в фильмах «Свадьба с приданым», «Звезда экрана», «Карнавал». В театре сатиры она сыграла свыше 60 ролей.