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9 августа 2023, новость

Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни

О дате прощания с легендой советского кино станет известно позже
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8
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8
фотографий

Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Московского академического театра сатиры.

«Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей», — говорится в сообщении.

В театре отметили, что о дате прощания с актрисой будет объявлено позже.

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году она окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции.

В 1945 году Васильева дебютировала в кино, в эпизодической роли в картине «Близнецы». Фильмография актрисы насчитывает более 40 картин, в том числе она снималась в фильмах «Свадьба с приданым», «Звезда экрана», «Карнавал». В театре сатиры она сыграла свыше 60 ролей.

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