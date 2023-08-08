Народная артистка СССР Юлия Борисова умерла на 99-м году жизни

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Скончалась советская и российская актриса театра, кино и ТВ, старейшая артистка Театра имени Евгения Вахтангова Юлия Константиновна Борисова. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Трагическое известие пришло сегодня: скончалась Юлия Константиновна Борисова. Народная артистка СССР, Герой Труда, кавалер орденов “За заслуги перед Отечеством”, — лауреат Государственных премий и множества профессиональных наград. Человек великого таланта, ума, чести и совести. Легендарная Принцесса Турандот», — отмечено в некрологе.

Последней просьбой актрисы было, чтобы прощание состоялось в кругу семьи, отметили в театре.

Борисова родилась 17 марта 1925 года в Москве. В 1949-м окончила Театральное училище имени Щукина, с того же года — актриса Театра Вахтангова. Первые шаги на сцене — в амплуа лирических героинь. В дальнейшем сыграла множество ведущих ролей в легендарных постановках театра.