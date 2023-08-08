Домогаров-мл. снимет продолжение фильма про собаку «Пальма»

Кадр из фильма «Пальма 2»

Продюсерская компания «Марс Медиа» и кинокомпания «Централ Партнершип» объявили о старте съемок фильма «Пальма 2». Как сообщается в пресс-службе кинокомпании, в сиквеле продолжится история овчарки Пальмы. В центре сюжета окажутся дружеские отношения овчарки с медвежонком Мансуром, а также полные опасностей приключения героев в тайге.

В режиссерское кресло снова сел Александр Домогаров-мл., а также Владимир Кондауров. Сценарий написали Екатерина Мавроматис и Александр Домогаров-мл. при участии Лизы Цыгановой. Съемки продлятся до конца октября и пройдут в Подмосковье и Пермском крае.

Выход картины в прокат запланирован на 24 октября 2024 года.