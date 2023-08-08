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8 августа 2023, новостьСъемки

Домогаров-мл. снимет продолжение фильма про собаку «Пальма»

Продолжение истории будет посвящено дружбе овчарки и медвежонка
Кадр из фильма «Пальма 2»

Продюсерская компания «Марс Медиа» и кинокомпания «Централ Партнершип» объявили о старте съемок фильма «Пальма 2». Как сообщается в пресс-службе кинокомпании, в сиквеле продолжится история овчарки Пальмы. В центре сюжета окажутся дружеские отношения овчарки с медвежонком Мансуром, а также полные опасностей приключения героев в тайге.

К своим ролям вернутся Виктор Добронравов, Леонид Басов («Солнце на вкус»), Владимир Ильин, Валерия Федорович и Игорь Хрипунов. К актерскому составу присоединились Сергей Гилев и Таисья Калинина.

В режиссерское кресло снова сел Александр Домогаров-мл., а также Владимир Кондауров. Сценарий написали Екатерина Мавроматис и Александр Домогаров-мл. при участии Лизы Цыгановой. Съемки продлятся до конца октября и пройдут в Подмосковье и Пермском крае.

Выход картины в прокат запланирован на 24 октября 2024 года.

Премьера фильма «Пальма» состоялась в марте 2021 года, он собрал в прокате более 340 млн руб. Права на историю об овчарке Пальме были проданы в более 20 стран мира, а в Японии вышла специальная версия ленты.

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