Жених Сандры Буллок умер после продолжительной болезни

Сандра Буллок и Брайан Рэндалл | Источник: Legion-Media.ru

Фотограф Брайан Рэндалл, жених известной голливудской актрисы Сандры Буллок, скончался на 58-м году жизни после продолжительной болезни. Он страдал от амиотрофического склероза, редкого заболевания, которое поражает центральную нервную систему. Средняя продолжительность жизни при таком диагнозе составляет от двух до пяти лет, но он прожил более полувека, пишет издание People.

Близкие Брайана уважали его желание сохранить болезнь в тайне.

Семья Брайана выразила благодарность врачам и медсестрам за их неутомимые усилия в борьбе с заболеванием. Они также попросили об уединении, чтобы скорбеть и принять невозможность попрощаться с ним.

Сандра Буллок и Брайан Рэндалл познакомились в 2015 году, позже они объявили о своем романе. Пара начала появляться вместе на различных мероприятиях. Но они не спешили регистрировать брак, так как для Сандры, по ее словам, главным было быть преданным партнером и матерью, а не иметь официальные бумаги.