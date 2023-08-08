Наверх
8 августа 2023, новость

Жених Сандры Буллок умер после продолжительной болезни

Брайан Рэндалл страдал от редкого заболевания центральной нервной системы
Сандра Буллок и Брайан Рэндалл | Источник: Legion-Media.ru

Фотограф Брайан Рэндалл, жених известной голливудской актрисы Сандры Буллок, скончался на 58-м году жизни после продолжительной болезни. Он страдал от амиотрофического склероза, редкого заболевания, которое поражает центральную нервную систему. Средняя продолжительность жизни при таком диагнозе составляет от двух до пяти лет, но он прожил более полувека, пишет издание People.

Близкие Брайана уважали его желание сохранить болезнь в тайне.

Семья Брайана выразила благодарность врачам и медсестрам за их неутомимые усилия в борьбе с заболеванием. Они также попросили об уединении, чтобы скорбеть и принять невозможность попрощаться с ним.

Сандра Буллок и Брайан Рэндалл познакомились в 2015 году, позже они объявили о своем романе. Пара начала появляться вместе на различных мероприятиях. Но они не спешили регистрировать брак, так как для Сандры, по ее словам, главным было быть преданным партнером и матерью, а не иметь официальные бумаги.

Ранее пара расставалась из-за разных взглядов на брак.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Сандра Буллок
Sandra Bullock
Умер режиссер фильмов «Изгоняющий дьявола» и «Французский связной»
В Москве простились с Ириной Мирошниченко
Женщина-шарм: умерла Ирина Мирошниченко
Звезда «Эйфории» умер в 25 лет
Скончалась старейшая актриса театра им. Моссовета Нина Дробышева
Райан Рейнольдс пикантно поздравил Сандру Буллок с 59-летием
Режиссер «Улиц разбитых фонарей» скончался на приеме у врача
Паради, Макрон, Денев: Париж простился с Джейн Биркин
Режиссер «Декстера» и «Секретных материалов» умер после борьбы с раком
Юлия Пересильд показала совместное фото с Джейн Биркин
Уроки французского, Генсбур и сумочка: какой была жизнь Джейн Биркин
Скончалась 44-летняя актриса сериала «Каменская» Лариса Маршалова
Умер автор романа «Невыносимая легкость бытия» Милан Кундера
Стало известно о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова Николая
В горах Калифорнии нашли тело актера Джулиана Сэндса
Скончался известный по фильму «Титаник» 94-летний актер Лью Палтер
Скончалась латвийская актриса из «Долгой дороги в дюнах»
Умер прототип главного героя фильма «1+1»
Малышева и Малахов поддержали Диану Гурцкая после смерти мужа
Умер актер из «Богатые тоже плачут» и «Дикой Розы»
Сергея Пускепалиса посмертно наградили орденом Мужества
Умер народный артист России и режиссер Николай Досталь
Миронов, Ахеджакова, Михалкова: коллеги простились с Инной Чуриковой
Софи Лорен высказалась о смерти Джины Лоллобриджиды
Умерла актриса Джина Лоллобриджида
Кончаловский отреагировал на смерть Чуриковой
Рената Литвинова почтила память сценаристки Натальи Рязанцевой
Джон Траволта простился с умершей актрисой Керсти Элли
Умер актер из «Д'Артаньяна и трех мушкетеров» Юрий Дубровин
Умер последний оставшийся в живых актер из «Унесенных ветром»
Умер отец Дженнифер Энистон актер Джон Энистон
Фанаты Гарри Поттера почтили память исполнителя роли Хагрида
Умерла исполнительница главной роли в сериале «Она написала убийство»
Умерла мать Шона Пенна актриса Айлин Райан
НТВ покажет выпуск шоу Кудрявцевой с Борисом Моисеевым
Стало известно о последнем недоснятом фильме с Пускепалисом
Памяти Сергея Пускепалиса: роли, за которые его полюбили
Любимова назвала Пускепалиса человеком исключительной порядочности
Погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис
С режиссером советских фильмов о Холмсе Масленниковым простятся на «Ленфильме»
На 92-м году жизни скончался режиссер Жан-Люк Годар
Производство шестого сезона «Короны» приостановят из-за смерти Елизаветы II
Медвежонок Паддингтон поблагодарил королеву Елизавету II за все
По-королевски: актрисы, запечатлевшие Елизавету II в кинематографе
Скончался режиссер фильма «Эммануэль» Жюст Жэкин
Названа возможная причина смерти актера из «Интернов» Пинскера
Скончался режиссер «Трои» Вольфганг Петерсен
Умер победитель шоу «Голос 60+» Михаил Серебряков
Скончалась звезда фильма «Матрица. Революция»
Умер актер сериала «Закон и порядок» Пол Сорвино
Новые трейлеры
Жизнь по вызову
Тизер (2 сезон)
Контакт
Трейлер (2 сезон)
Только ты и я
Дублированный трейлер
АльфаРомео
Трейлер
Великая ирония
Дублированный трейлер
Искусство по понятиям
Трейлер (англ.)
Бар «Один звонок»
Тизер
Дворец
Трейлер (итал.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь