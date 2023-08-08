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8 августа 2023, новость

Умер режиссер фильмов «Изгоняющий дьявола» и «Французский связной»

Уильям Фридкин скончался в возрасте 87 лет
Уильям Фридкин | Источник: Legion-Media.ru

Известный американский кинорежиссер и сценарист Уильям Фридкин ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter, ссылаясь на вдову постановщика Шерри Лансинг.

По ее словам, режиссер скончался в Лос-Анджелесе 7 августа.

Других подробностей нет.

Фридкин дважды был удостоен премии «Золотой глобус». Он также получил «Оскар» как лучший режиссер за фильм 1971 года «Французский связной». Среди других знаменитых кинолент постановщика — «Изгоняющий дьявола», «Бумажная луна», «12 разгневанных мужчин» и другие.

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