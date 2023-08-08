Умер режиссер фильмов «Изгоняющий дьявола» и «Французский связной»

Известный американский кинорежиссер и сценарист Уильям Фридкин ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter, ссылаясь на вдову постановщика Шерри Лансинг.
По ее словам, режиссер скончался в Лос-Анджелесе 7 августа.
Других подробностей нет.
Фридкин дважды был удостоен премии «Золотой глобус». Он также получил «Оскар» как лучший режиссер за фильм 1971 года «Французский связной». Среди других знаменитых кинолент постановщика — «Изгоняющий дьявола», «Бумажная луна», «12 разгневанных мужчин» и другие.