Сериалы с Ходченковой, Янковским и Богомоловым представят на «Новом сезоне»

Российский фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который в этом году будет проходить в Сочи во второй раз, объявил программу. В конкурсный смотр полнометражных фильмов вошли драма Юрия Мороза о наркозависимости «Лунатики», лирическая комедия о взаимоотношениях алтарника и художницы «Страсти по Матвею», полнометражное продолжение сериального хита про психолога-провокатора Артема Стрелецкого «Триггер. Фильм», а также новая работа Оксаны Бычковой с Евгением Цыгановым и Юлией Пересильд «Нина».
Фильмом открытия «Нового сезона 2023» стал киноальманах «Эт» от якутских режиссеров Степана Бурнашева («Айта») и Дмитрия Давыдова («Пугало»). Кроме того, вне конкурса пройдет показ фантастической драмы Анны Меликян «Чувства Анны», в которой героиня Анны Михалковой слышит голоса из космоса.
В конкурсную программу сериалов вошли 16 проектов разных онлайн-кинотеатров, в числе которых мистический детектив «Бар “Один звонок”» с Оксаной Акиньшиной и Данилой Козловским; криминальное драмеди Константина Богомолова «Кеша должен умереть», где он играет архитектора-ловеласа; комедия об инопланетянах в провинции «Очевидное невероятное» со Светланой Ходченковой; подростковая музыкальная драма о буллинге «Плакса», в которой состоялся актерский дебют дочери Сергея Жукова Вероники; а также проект Жоры Крыжовникова с Иваном Янковским «Слово пацана» о бандитских группировках в Татарстане в годы перестройки.
II Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» пройдет в Сочи с 7 по 12 сентября.