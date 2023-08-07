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7 августа 2023, новость

Сериалы с Ходченковой, Янковским и Богомоловым представят на «Новом сезоне»

На фестивале онлайн-кинотеатров в Сочи представят новые фильмы и сериалы со звездами российского кино
Максим Матвеев в картине «Триггер. Фильм»

Российский фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который в этом году будет проходить в Сочи во второй раз, объявил программу. В конкурсный смотр полнометражных фильмов вошли драма Юрия Мороза о наркозависимости «Лунатики», лирическая комедия о взаимоотношениях алтарника и художницы «Страсти по Матвею», полнометражное продолжение сериального хита про психолога-провокатора Артема Стрелецкого «Триггер. Фильм», а также новая работа Оксаны Бычковой с Евгением Цыгановым и Юлией Пересильд «Нина».

Фильмом открытия «Нового сезона 2023» стал киноальманах «Эт» от якутских режиссеров Степана Бурнашева («Айта») и Дмитрия Давыдова («Пугало»). Кроме того, вне конкурса пройдет показ фантастической драмы Анны Меликян «Чувства Анны», в которой героиня Анны Михалковой слышит голоса из космоса.

В конкурсную программу сериалов вошли 16 проектов разных онлайн-кинотеатров, в числе которых мистический детектив «Бар “Один звонок”» с Оксаной Акиньшиной и Данилой Козловским; криминальное драмеди Константина Богомолова «Кеша должен умереть», где он играет архитектора-ловеласа; комедия об инопланетянах в провинции «Очевидное невероятное» со Светланой Ходченковой; подростковая музыкальная драма о буллинге «Плакса», в которой состоялся актерский дебют дочери Сергея Жукова Вероники; а также проект Жоры Крыжовникова с Иваном Янковским «Слово пацана» о бандитских группировках в Татарстане в годы перестройки.

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II Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» пройдет в Сочи с 7 по 12 сентября.

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Цикады
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Страсти по Матвею
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Бар «Один звонок»
Эт
Нина
Кибердеревня
Кеша должен умереть
Чувства Анны
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