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7 августа 2023, фоторепортажСъемки

Ходченкова снимается в сериале про пришельцев: первые кадры

Актриса вместе с Максимом Лагашкиным и Артемом Быстровым появится в проекте «Очевидное невероятное»
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8
фотографий
8
фотографий
Фото: предоставлены пресс-службой

Стартовали съемки фантастического сериала «Очевидное невероятное» по мотивам рассказов Кира Булычева. Главные роли в проекте исполняют Светлана Ходченкова, Максим Лагашкин и Артем Быстров.

По сюжету, Великий Гусляр на первый взгляд кажется самым заурядным провинциальным городком. В действительности же это уникальная точка на планете, где установлена связь с параллельными мирами и инопланетными цивилизациями. Местные жители настолько привыкли к чудесам вроде телепортации, путешествий во времени и говорящих животных, что уже не обращают на них внимания.

Размеренная жизнь Великого Гусляра оказывается под угрозой, когда из столицы прибывает Эдуард Белинский (эту роль исполняет Максим Лагашкин) — новый мэр, решительно настроенный рассказать о местных чудесах всему миру и сделать из городка туристический центр. Предотвратить это берется Тимофей Молодцов (Артем Быстров), глава местного ТСЖ. При поддержке жены, роль которой сыграет Светлана Ходченкова, он пытается убедить Белинского, что ничего необычного в городе больше не происходит.

В сериале также появятся Павел Любимцев, Илья Виногорский, Александр Нестеров, Григорий Верник, Екатерина Кабак, Алиса Лазовская, Александр Цыганов и другие.

Режиссером проекта выступает Александр Войтинский.

Премьера «Очевидного невероятного» запланирована на 2023 год и состоится на платформе Okko.

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