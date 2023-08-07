В Москве простились с Ириной Мирошниченко

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В Москве завершилась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко. Об этом сообщает РИА «Новости». Прощание проходило в Московском художественном театре и завершилось аплодисментами.

Как рассказал ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий во время гражданской панихиды, до последних дней актриса хотела участвовать в жизни театра.

«Как она тянулась, чтобы быть рядом с молодежью: не только спектакли, но и творческие вечера, и поэтические вечера, и рождественские вечера — в первых рядах», — сказал он.

После прощания актрису похоронят на Троекуровском кладбище.