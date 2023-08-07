В Москве простились с Ириной Мирошниченко

В Москве завершилась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко. Об этом сообщает РИА «Новости». Прощание проходило в Московском художественном театре и завершилось аплодисментами.
На церемонии присутствовали спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст с супругой Софьей, актеры Станислав Любшин, Евгений Миронов, Марина Зудина, Авангард Леонтьев, эстрадный артист Лев Лещенко, худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский, близкие и коллеги Мирошниченко.
Как рассказал ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий во время гражданской панихиды, до последних дней актриса хотела участвовать в жизни театра.
«Как она тянулась, чтобы быть рядом с молодежью: не только спектакли, но и творческие вечера, и поэтические вечера, и рождественские вечера — в первых рядах», — сказал он.
После прощания актрису похоронят на Троекуровском кладбище.
В последние годы Мирошниченко жила одна, продолжая сниматься и выходить на сцену МХАТа. Ее здоровье серьезно подорвала коронавирусная инфекция, которой актриса переболела в 2021 году. Несколько месяцев пролежав в больнице, она вернулась во МХАТ в сентябре 2021 года. 31 июля Мирошниченко попала в больницу из-за проблем с сердцем. Сама актриса говорила, что у нее всего-навсего грипп, но вскоре ее перевели в реанимацию. Актриса умерла после остановки сердца.